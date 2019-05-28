上班3個月休1天！女移工提放2天找男友　雇主擔心「怕被帶壞」…網戰超激烈

▲示意圖，台籍雇主對移工的待遇時常引起爭議 。（示意圖，與本文人與事皆無關／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

一名家裡有4個小孩的網友在臉書提問，他先前規定女傭工作滿3個月可以休假1天，而目前工作滿5個月的女傭表現也算良好；然而女傭最近提出6月想放假2天到台中找男友玩，讓他擔心「放2天會不會太久，被帶壞？」沒想到問題一出就引爆網友正反論戰，「千萬不要給她放」、「你是在蓄奴嗎」、「原來是買奴隸啊」。

原PO在臉書專頁「靠北外勞與外勞仲介」發文，家裡請了一名印尼女傭，先前曾來台工作3年，這次到原PO家則是剛滿5個月，「前雇主管理很嚴格，所以目前還算乖。」他說，先前已規定外勞工作滿3個月能夠每月放假1天，「因為我家有4個小孩，女傭休假我比較難安排，她目前還沒要求放假過。」

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原PO表示，女傭最近向他提出想要在6月放2天假，去找在台中工作的男友玩，讓他有些擔心。「其實我的管理還算彈性，都是規定先講在前頭，她有什麼需求也能事先講，不影響工作我通常不會拒絕」，原PO說，一開始對於女傭的去玩2天1夜的提議沒有什麼意見，覺得過年慶祝很難得，想見男友也很正常，「我也是把『絕對不能懷孕，懷孕就不能留在我家工作』這樣的原則明確提醒她。」

▲雇主怕女傭被同為移工的男友帶壞。（圖／翻攝臉書粉專「靠北外勞與外勞仲介」）

但是原PO後來想想，心裡還是擔心起來，「放假2天會不會太久…被帶壞？被慫恿？不知道大家有什麼經驗和建議可以分享呢？」原PO的心態引起網友正反論戰，「外勞是人不是奴隸，放2天假被你講得好像要放20天一樣也滿了不起的」、「雇用一個幾乎全年無休24小時上班的員工，薪水跟加班費怎麼計算呀，好奇」、「是在蓄奴嗎」、「像你這種人根本沒有資格生四個小孩」。

不過留言中也有許多同為雇主的人支持原PO，認為「這些外傭的劇本都一樣」，只要給她們放幾次假，後來不給放就不高興，要換老闆，「出去回來都會走鐘」、「千萬不要答應」、「千萬不能答應過夜，回來後心都野了，會一直要求再放假過夜，再來就是懷孕了。」





▲網友掀起正反論戰。（圖／翻攝臉書粉專「靠北外勞與外勞仲介」）

對此，另一方的網友們再次回應，「你先想想，工作三個月才能放一天假，這樣合理嗎」、「哇噻，2019年還在蓄奴欸」、「帶壞是什麼我不是很懂欸，你們的心態就是把人家當成自己的財產啊，人家跟你一樣也是人好嗎」、「將心比心，你上班三個月放假一天試試看」、「留言一大堆慣老闆」、「慣老闆都是自以為事的認為自己對員工多好，其實根本跟屎一樣。」