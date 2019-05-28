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經濟部承諾秋冬停2部燃煤機組！興達電廠更新計畫環評通過

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▲▼興達電廠。（圖／地球公民基金會提供）

▲興達電廠。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）上午進行「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第4次初審會議。會中多個地方居民和環團要求該廠1、2號機組如期除役，減少對當地居民傷害。最後經濟部承諾，秋冬將停2部燃煤機組，小組決議建議通過送大會。

此計畫開發地點在高雄市永安區，開發範圍約 81.89公頃。台電今天報告指出，更新內容為3部新燃氣複循環機組，總裝容置約390萬瓦以下。且更新汰換期間空汙改善效益，預計117年後全廠空汙排放量相較105年，約可減量78%至100%。另外，也會避開並串聯區內南、北鳥類主要活動區域等多項意見，企圖說服環委和當地居民。

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地方居民認為，燃煤機組運轉快40年，為全台最老舊，全台空汙最嚴重的地方，居民每天都在面對空汙排放的陰影，台電認為仍有電力缺口，提了此計畫，但根本沒有缺電問題。環團不滿批，台電口口聲聲說到民國117年空汙會少7成，但難道真的還要等這麼多年？對此承諾無法接受，要求必須先將最舊的2座燃煤機組除役，並就地原地重建。

▲▼環保署進行「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第4次初審會議。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署進行「興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第4次初審會議。（圖／記者許展溢攝）

台電回應，訴求穩定供電下能夠逐年達成減少空汙，是很有誠意要降低汙染量，但此話一出卻遭環團痛批跳針，這些話跟之前講的沒兩樣。有環委認為，今天會議都是第4次了，很多東西還是說不清楚。有環委說，鳥會代表提到的黑琵分布和棲地利用，跟台電提資料不同，質疑台電不是低估就是忽視，且海域生態監測說明，也太低估民眾對此事了解。

有環委則指出，台電都沒有針對民眾關心問題回覆，如關鍵問題，都沒說清楚在溼地上是否有無可能在原地進行更新，及1、2號機組是否可能提早除役，但看到的方案都只有要跟廠區4個機組一起除役，很令人失望。但有環委認同台電其實已釐清很多問題。

台電強調，不能馬上承諾除役是因為考量供電等問題。經濟部次長曾文生具體承諾，秋冬減2部燃煤機組運作，備轉容量8%以下才會啟動，但另外2部機必須為熱機狀態，才能足夠因應，並優先調度天然氣等。最後該案討論3個多小時，做出決議送大會討論。6月底前補充修正環境影響說明書包括評估對海域生態及漁業的影響，及評估該案在施工及營運期間交通運輸所產生的空氣汙染等多項問題。

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關鍵字：興達電廠,環保署,環團,專案小組,空汙,燃煤機組,除役,經濟部,曾文生

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