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要求興達電廠1、2號機組如期除役！環團：年平均能少109人死亡

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▲▼環團舉行記者會呼籲興達電廠1、2號機組如期除役。（圖／記者許展溢攝）

▲環團呼籲開發單位台電能夠為南部居民的健康做出好決定。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）上午召開興達電廠更新改建計畫環評第4次專案小組會議，會前多個環團到環保署呼籲，若該電廠1、2號機組能夠如期在2023年除役，推估到2040年時累積的減少的總死亡人數約1958人，也就是年平均能減少約109人。並提出新事證，今年在該區發現上百隻黑琵，要求環評委員「減空汙、護黑琵」。

環團指出，全台目前最老舊的燃煤機組就在高雄市興達電廠內，老舊燃煤汽力機組發電效率低，排放空氣汙染物卻非常多，台電既已計畫更新為大型燃氣機組，就應先將最舊的2座燃煤機組除役。但興達電廠預定新建的機組雖為新式的燃氣機組，卻要使用廠外78.3公頃的濕地。

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▲▼環團要求興達電廠燃煤機組應立刻除役。（圖／記者許展溢攝）

▲多個環團多次舉行記者會要求興達電廠燃煤機組應立刻除役。（圖／記者許展溢攝）

環團表示，該處有原鳥樹林鹽場遺構的文化資產保存價值。高雄市野鳥協會總幹事林昆海今天提出新事證說，這是過去台電想要迴避、不願面對的真相，今年3、4月在要開發的基地發現有上百隻黑琵。不解台灣一直在談是國際社會的一份子，卻不遵守相關準則。

台南市野鳥學會理事長、家庭醫生潘致遠說，自己的家鄉就在高雄路竹，站在家庭醫生觀點燃煤機組對健康非常傷害，其中重金屬更是嚴重，尤其這幾年看到許多20年不抽煙的患者得到氣喘跟肺癌，心很痛，呼籲台電能夠為南部居民健康做出好的決定。今天環評會議，預估已有20位民眾、地方和環團等人登記發言。環團最後高喊「減空汙、護黑琵，興達除役不缺電」，要求環評委員今天能夠支持，站在他們這一邊。

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關鍵字：興達電廠,環保署,環團,專案小組,黑琵,空汙,燃煤機組,除役

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