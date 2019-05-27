怕農地工廠就地合法！她狠嗆政府：別以為拿到政權就能欺負農民

▲洪箱（中）怒嗆政府，不要以為拿到政權就可以欺負農民。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會明（28日）將召開朝野協商討論《工廠管理輔導法》（工輔法）。環團今（27日）邀請多位農民舉行記者會呼籲，這將是最後一次立院懸崖勒馬的機會，若不設落日條款，台灣農業將會持續被犧牲。更怒嗆政府「不要以為拿到政權就可以欺負農民」。

彰化農民許文烽嘆氣表示，設落日條款真的很難？想要安心種田很難？自己來自最多農地違章工廠的彰化，連有機的東西到市場去都會被質疑能吃？許文烽說，政府鼓勵農民返鄉務農，但又沒有好的環境。而政府重視的就是高科技業，每次要用地，就馬上圈地劃設，但去看傳統的小型工廠，政府是否有合理的去面對、處理，甚至最後呈現默許狀態，放任愈來愈多農地工廠存在，癥結點就在於，政府對「產業公平原則在哪？」

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▲ 環團強調，工輔法修法將是最後一次立院懸崖勒馬的機會。（圖／記者許展溢攝）

彩田友善農作執行長楊儒門說，每次違章工廠出了問題，所有生產問題都是由農民自己去承擔，但農民只會把菜苗放到田中，難道會將有重金屬汙染的東西放進去？ 質疑為什麼法律要走向幫商人做解套、合法的路。他痛批政府合法的事情不做，卻帶頭違法修「惡」法，到底是修哪們子的法？

▲彰化農民許文烽嘆氣表示，設落日條款真的很難？（圖／記者許展溢攝）

苗栗灣寶農民洪箱怒指，農地變成工業用地很可惡，此問題農委會不用站出來面對？執政黨明知道這是不公不義的事情，卻不去解決，不要以為拿到政權就可以欺負農民，而農民沒有要賺大錢，要的只是想吃飽而已，呼籲想要選總統的人都要去面對。並說這些農地工廠造成的汙染不一定馬上會讓人死，但會慢慢的死，如得到癌症等疾病，希望大家要去思考這件事，否則就要考慮用選票對政客做出選擇。

▲王章逸（右）表示，此修法草案，反映了台灣政府經濟獨大的思維 。（圖／記者許展溢攝）

宜蘭青農吳佳玲不解，台灣到底還要花多久時間才能工、農分離，才能有小型產業園區規劃，對這次工輔法修法非常憤怒、失望。希望執政黨給還在農村奮鬥求生的青農一點盼望。台灣農村陣線議題專員王章逸表示，此修法草案，反映了台灣政府經濟獨大的思維，毫無工、農平衡的思維。

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