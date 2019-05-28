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聖母峰上「宛如屠殺」　加拿大男攻頂嚇壞：我們爬過屍體上去

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▲▼2019年5月22日，攻頂聖母峰的最後一段路程，眾多登山客魚貫在稜線上前行。（圖／路透）

▲22日在攻頂聖母峰的最後一段路程，眾多登山客魚貫於稜線上前行。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世界的屋脊「聖母峰」（珠穆朗瑪峰）近日因為攀登人數爆量，加上天候因素，山區出現「大塞車」，一周內已經有至少10人在登山途中喪命。加拿大知名冒險電影製片人沙卡里（Elia Saikaly）剛攀登完聖母峰，親眼目睹了山區的情況，形容簡直是「屠殺」，登山客必須爬過他人的屍體登頂。

加拿大媒體報導，來自渥太華的沙卡里已經三度攻頂聖母峰成功，剛下山的他在尼泊爾加德满都接受電話採訪時形容山上「簡直一團混亂」，「必須跨過一具又一具的屍體」。他還說，在經過今年登山季後，他可能不會在上山了，因為情景「真的太可怕」。

他說，就在離開最後一個營地的前20分鐘，他看見有登山者被人用擔架扛下來，還有人已經完全神智不清，被雪巴人嚮導拖回營地。在登頂的最後一段路程，他注意到一名女性登山者正苦苦掙扎，缺乏氧氣。沙卡里試圖說服女子放棄登頂，「她哭了…我告訴她這並不值得」。可惜的是，最後這名女子仍不幸命喪山頂。

沙卡里認為，聖母峰上憾事頻傳，必須歸咎於某些「雜亂無章」的公司，完全不瞭解外國登山者的需求，還有部分登山者為了節省經費，沒有充分準備好裝備就貿然攻頂所致。他登山客呼籲，「這樣真的值得嗎？」

從登山者拍攝的畫面可見，過去幾天內，通往聖母峰頂的登山路線排了一隊又一隊人龍，魚貫往山頂前進，造成路線擁塞嚴重，增加登頂的危險性，因為若在高山上等候過久，不止增加了氧氣的消耗，也讓身體更容易失溫。

登山活動是尼泊爾的主要觀光財源，根據尼泊爾旅遊局統計，今年春季已經發出破記錄的381張攀登聖母峰許可證，每張要價1萬1000美元（約新台幣34萬元），但有心征服聖母峰的登山者仍絡繹不絕，預估今年攻頂人數將打破去年的807人記錄。

根據官方聲明，目前在聖母峰上死亡或失蹤者有8人，分別為尼泊爾、愛爾蘭、奧地利、美國和印度籍，但當地旅遊組織則認為至少有10人喪命。尼泊爾政府27日發表聲明回應說，登山者死亡因素不完全是因為過度擁擠，也包括天氣因素。

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關鍵字：聖母峰,珠穆朗瑪峰,登山

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