環評委員遴選開跑！想接任的人必須先答應環保署這件事

▲多位環委在環評大會上必須就官方、民間不同的意見，做出結論。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（28日）罕見特別為環評委員遴選開跑舉行記者會。會中指出，第12屆環委任期今年7月底屆滿，即日起到6月11日將公開接受各界推薦專家學者擔任第13屆環委。只是環署表示，想擔任委員必須先同意「被直播」。

根據環保署「環境影響評估審查委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，除主任委員、副主任委員為當然委員外，有關機關代表5人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長及實務經驗的專家學者中聘兼。

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▲環保署特地為環評委員遴選開跑舉行記者會。（圖／記者許展溢攝）

環委為無給職，每任為2年，可以續任1次，但依規定每屆環委需半數更新，也就是下一屆至少會有7位新出任委員。不少人認為這個工作吃力不討好，面對各大小環評案件，逃不了各界的輿論和壓力，甚至有環委私下透露，有時在會議上表達的意見，會後都會收到恐嚇訊息。

這次環保署少見的為了環委遴選開跑舉行記者會，強調「公開接受各界推薦」。據了解，就是有時外界會質疑環委都是環署挑選過的。至於7月底後，前任委員未審完的案件，環署表示，都會由新任的委員接手，但這之前都會將詳細的資料等訊息讓委員了解。另外，環署補充，想擔任下屆環委，有一個條件是，必須同意被直播，主要就是許多案件，必須公開讓民眾參與。