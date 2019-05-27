天皇夫婦全程免翻譯　川普嚇到…「英文在哪裡學的？」

▲川普於東京皇居出席由天皇主持的歡迎晚宴。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

日本德仁天皇27日正式在東京皇居歡迎來訪的美國總統川普，為日本進入令和時代以來，德仁天皇首次接見外國領袖。曾經在牛津大學留學的德仁天皇全程以流利英語與川普交談，川普似乎非常驚訝，不止誇讚德仁英語講得很好，還忍不住問「英文在哪裡學的？」

綜合日媒報導，川普27日上午偕同夫人梅蘭妮亞，先出席了官方舉行的歡迎儀式，在東京皇居東庭與天皇德仁和皇后雅子會面。隨後，川普下午與日本首相安倍晉三正式展開會晤，晚間再出席宮中舉行的國宴。

在上午舉行的歡迎儀式中，川普夫婦的坐車於9時20分左右抵達，身穿黑色西裝的德仁天皇笑著與川普握手，並直接以英語問候說「初次見面」。身穿米白色套裝的雅子皇后也笑著走近，用英語與川普夫婦互相問候，雙方都沒有透過翻譯。

在歡迎儀式結束後，天皇夫婦與川普夫婦笑著步入宮殿，在「竹之間」進行短暫會晤。日本宮內廳表示，川普夫婦向德仁贈送了喜愛的中提琴、向雅子贈送了文具。天皇夫婦則回贈裝飾用的瓷瓶，還有一個用金箔裝飾的小盒子。

值得一題的是，川普在會晤期間大讚德仁的英語說得非常好，還問他「在哪裡學的英語？」德仁回答自己曾在牛津大學留學過，並介紹雅子皇后也是哈佛大學的校友。

川普大約在皇居停留了50分鐘，於上午10時14分搭車離開皇居，天皇夫婦則站在玄關前揮手送行，直到對方座車駛離視線範圍外為止。至於晚間的宮中晚宴則在皇居中最大的「豐明殿」舉行，受邀者包括日本政府領袖、皇室成員，以及對日美友好關係有所貢獻的各界人士。

根據時事通信社曝光的晚宴菜色清單，此次宮中準備了法式清湯、法式煎扁口魚、牛排、時令沙拉、富士山造型冰淇淋（香草與抹茶口味），以及水果。飲料則有日本酒、白酒、紅酒和香檳。