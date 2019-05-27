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《南華早報》曝川習會「現實條件不對」　能否如期登場變數仍多

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▲川習會,川普,習近平。（圖／路透）

▲川普與習近平是否會在G20峰會上會晤，外界高度關注。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國商務部將華為及70家關聯企業列入出口管制黑名單，引發中方強力批評。美國總統川普23日表示，他有可能在下個月的G20峰會上與習近平會面，華為的相關爭議也可能納入與中國的經貿協議中。港媒《南華早報》27日報導提到，川習兩人是否在峰會上會晤，目前仍懸而未決，因為目前的現實條件不對。

美中貿易戰愈演愈烈，雙方也從關稅戰打到了科技戰，美方針對華為的立場也變得強硬。美國政府認為，華為製造的設備可能遭中國政府利用進行間諜活動，透過通訊科技與服務，傳遞大量敏感資訊，進一步造成美國國土安全、外交政策和經濟的威脅。

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲美中貿易戰打得火熱。（圖／路透社）

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生22日表示，中國和美國可能會陷入「戰鬥和談話」的循環階段，「未來幾年雙方將對彼此的戰略意圖進行測試，並且容易產生誤判使談判變得困難。」他也預估，中美貿易緊張情勢將持續到2035年。

張燕生還提到，「我們東方還需要留面子，不過美國人完全無視這一點，我想需要再等一等。」《南華早報》認為，張燕生的這席談話，表明著北京並不急著安排兩國領導人之間的會晤，「就像他們12月份在阿根廷所做的那樣，淡化了對川普及習近平的期望。」

日本外交消息人士向《南華早報》記者透露，雖然川普和習近平在20國集團峰會期間有很多機會相互交談，但沒有正式的坐下來的雙邊會議，也不會解決任何問題。文章最後提到，美國財長梅努欽周三表示，他計畫在不久的將來訪問北京，這表明著美國可能會在G20峰會前，與中國舉行新一輪經貿談判。

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關鍵字：南華早報,川普,習近平,美中貿易戰,中美貿易戰,日本,G20

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