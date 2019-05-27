重申支持一帶一路！　馬哈迪：中國繁榮，馬來西亞也會繁榮

▲ 馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

國際中心／綜合報導

在馬來西亞和中國慶祝建交45周年之時，馬國首相馬哈迪26日撰文表示，未來會致力於加強雙方關係，以實現更親密、更有意義的合作。馬國官媒《馬新社》也指出，馬哈迪認為，雙方近年來在貿易和投資上的增長速度相當快速，預計在旅遊、科技和文化交流等領域創造更多機會。

根據The Straits Time報導，馬哈迪在馬中友好協會（PPMC）撰寫的建交45周年紀念冊上寫序表示，雙方從政府間建立的夥伴關係發展至今，中國已成為馬來西亞最大的貿易夥伴，並在「過去數十年中驚人地成長，使其成為世界第二大經濟體，不僅在馬來西亞，甚至全球其他地區都做出貢獻」。

他表示，雙方在各層面和各部門之間的合作都有所發展，除了依靠政府和政治領導人扮演的角色外，包括PPMC在內的各種協會和非政府組織也都做出極大的貢獻。

他說，儘管領導層有所改變，但兩國之間的夥伴關係多年來都保持不變，因為雙方都努力成為好鄰居，並堅守不干涉彼此內政的原則。「我一直相信『繁榮鄰居』的原則」，他補充，「隨著中國的繁榮，反過來也會使馬來西亞興盛」。

馬哈迪也表示，馬來西亞支持中國「一帶一路」的貿易，因為他看到互相分享和分配的好處，此計畫也可以延續雙方自馬六甲王朝以來的貿易關係。

事實上，馬哈迪在2018年5月大選期間，曾公開表態反中立場，更苛責前首相納吉（Najib Razak）罔顧國家利益引進中資，只為償還一馬發展公司（1MDB）的債務問題，此外，他還在執政後取消多項中資贊助計畫。但雙方經過一年的談判後，馬國成功與中國達成協議，不僅數項重啟中資援助的計畫，還獲得減價同意。

▼ 馬哈迪4月底拜訪華為在北京的研究中心，並由華為創辦人任正非親自接待。

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