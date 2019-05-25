印度承認「印巴空戰」擊落自家直升機　指揮官被起訴

▲印巴空戰時，印度擊毀自家直升機。（圖／翻攝自KashmirIntel twitter）



國際中心／綜合報導

印度與巴基斯坦在今年2月27日，在邊境發生空戰當天，印度空軍發射一枚地對空飛彈卻擊落自家的米17（Mi-17）直升機，造成機上6名空軍人員及1名平民死亡，印度空軍展開調查究責，當時決定開火的指揮官已經遭到起訴。

新德里電視台（NDTV）今天引述沒有具名的印度空軍人士說，斯利那加（Srinagar）空軍基地於2月27日印巴空戰當天，發射一枚以色列蜘蛛（Spyder）防空飛彈，12秒後擊中自家空軍一架米17直升機，導致機上6名空軍人員及1名平民死亡，這起意外事故調查將在20天內完成。

報導指出，這架直升機從距離空戰地點200公里外出發，起飛時正值空戰最激烈時刻，當時正處於高度警戒的印度防空部隊，注意到這架直升機，決定將它擊落。

報導指出，當時在斯利那加基地負責終端武器管制的可能是飛彈基地首席操作官（Chief Operations Officer），這名指揮官可能在無法識別敵我情況，下令發射飛彈摧毀目標。

目前並不清楚被擊落的米-17直升機是否關閉敵我識別系統，但消息人士說，在發射蜘蛛防空飛彈前，斯利那加空軍基地可能沒有採取一系列確認措施。目前調查小組正在清查識別系統是否正常運作。

此外，斯利那加空軍基地的管制塔台是否應對這起意外負有責任，也正由軍事調查法庭調查，包括調閱當天所有飛機、直升機的起降飛行計畫。

空軍人士指出，在調查報告出爐後，印度空軍可能根據1950年空軍法（Air Force Act,1950）應受譴責謀殺行為相關規定，追究相關人刑責。

根據消息來源透露，2月27日上午10時到10時30分左右，印度空軍8架戰機升空攔截入侵領空的24架巴基斯坦戰機，包括一架越過印巴邊境查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）控制線向印度陸軍陣地發射飛彈的F-16戰機。

隨著印巴戰機纏鬥，印度查摩與克什米爾的防空系統，包括地對空飛彈進入最高警戒狀態，隨時準備與入侵的巴國戰機交戰；這時，斯利那加空軍基地雷達掃描到一架低空飛行器，並確認是直升機，但無法辨識敵我，基地最後發射一枚蜘蛛防空飛彈擊落目標。



一名印度空軍資深官員說，被擊落的直升機距離基地6、7公里，沒有攝影機可以捕捉並放大直升機的影像以供辨認。