迷彩服再見！　陸火箭軍「出賣」女兵　鮮紅洋裝秀身材

▲大陸火箭軍發佈女兵照片，圖為女官兵戎裝與日常裝扮對比風格。（圖／翻攝自微博／東風快遞）

記者馬叔安／綜合報導

解放軍火箭軍的官方微博「東風快遞」22日發佈了一系列該部隊女兵的照片，包括生活照、藝術照和武裝照等不同風格，並配上文字「剛毅柔情顏值『爆表』的導彈女兵」。大陸火箭軍於2015年由原本的二砲部隊升格而成，目的是強化陸海空三位一體的立體核威懾力量。

▲大陸火箭軍發佈女兵照片，圖為女官兵戎裝與日常裝扮對比風格。（圖／翻攝自微博／東風快遞）

在公佈的照片中，可以看到有火箭軍女官兵們軍裝和日常服裝對比的藝術照，也有全副武裝、手持武器的訓練照，或是穿著迷彩服歡笑合影的照片，似乎試圖展示該軍女性官兵的各種生活側寫。

▲大陸火箭軍發佈女兵照片，圖為武裝訓練照。（圖／翻攝自微博／東風快遞）

在「東風快遞」該條微博貼文中寫道，「說起女兵，你的第一印象是什麼？是英姿颯爽、巾幗不讓須眉的女強人？還是靠拳頭說話、憑實力單身的女漢子？一起來看看火箭軍小姐姐的『帥』照吧！ ​​​​ ​​​​ 」

▲大陸火箭軍發佈女兵照片，圖為女官兵們合照。（圖／翻攝自微博／東風快遞）

據了解，大陸的火箭軍全稱中國人民解放軍火箭軍，由於其裝備的飛彈大多以東風開頭，所以被俗稱為「東風快遞」，以地對地常規及戰略飛彈為主要裝備，其前身為存在於1966年至2015年的戰略性獨立兵種「中國人民解放軍第二炮兵部隊」（簡稱二炮），在2015年12月31日升格為「火箭軍」。