女子深陷外國軍官詐騙手法　白河警及時阻詐22萬元

▲台南市白河郵局王襄理及吳姓行員，配合警方及時阻詐成功，白河分局長斯儀仙至郵局致謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市白河郵局王襄理及吳姓行員，見一女子欲匯款22萬至國外帳戶，在關懷提問下，女子才告知要匯款給伊拉克軍官男友，行員一聽警覺這是詐騙集團慣用手法，立即聯絡白河派出所警方到場，詳細向該女子說明，才阻詐成功。

該名女子向警方表示，2個月前認識一位在伊拉克從軍之男子，要幫該軍官提領退休金，要先匯款代墊費用，在白河分局黃姓員警的細心解釋下，該女子才恍然大悟，打消匯款念頭，成功攔阻新台幣22萬元遭詐騙。

近幾年來，電話及各類型詐騙手法，就像瘟疫一樣迅速蔓延，蔓延速度之快、波及人群之廣泛，實非我們所能想像。詐騙犯罪問題已成為嚴重威脅社會治安之問題。詐騙金額動輒數十萬、數百萬，這些錢可能是民眾一輩子積存的血汗錢，一旦遭到詐騙數十年的努力將毀於一旦，所以對於詐騙集團犯罪之偵防、警察與金融機構加強聯繫，及對民眾之防詐宣導，已成為警察工作的重點項目了。

白河郵局成功保住民眾血汗錢，白河分局長斯儀仙5月27日上午專程至郵局致謝，感謝各主管、行員，斯分局長表示，金融機構攔阻詐騙是義行，也是對客戶權益的維護，希望能持續鞏固這道「防詐長城」，守護民眾的財產。