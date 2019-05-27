到馬國迷魂詐騙！陸籍大媽被私刑圍毆...呆坐街頭慘變「蛋殼人」

▲2位大媽手腳被綁。（圖／JB爆料網提供）

大陸中心／綜合報導

馬來西亞近幾個月多次發生「迷魂黨」詐騙事件，新山市25日就有2名被懷疑是騙徒的大陸大媽被擒獲。被受害者認出2人後，當場和圍觀群眾一起「處以私刑」，不僅用棍棒毒打，而且輪流丟雞蛋、水果，大媽嚇得邊哭邊求饒。警方接報到場，證實兩人於4月以做法事為名，騙走一名63歲華裔婦女的金飾及現金。

馬來西亞臉書專頁「JB爆料網」25日貼出po文，稱有人在新山市抓到2名中國籍迷魂黨，圖片顯示2位大媽手腳被綁，身上沾滿了雞蛋等汙穢物，一臉呆滯的坐在地上，旁邊還有一個寫著「迷魂黨」的紙皮，大批民眾聚集在一旁。

▲眾多市民將2人團團圍住。（圖／JB爆料網提供）

臉書專頁「我是新山人 I Love JB」發文指出，他們這個團夥有3個人，「其中一個人會假裝問你，你懂什麼是紅薑什麼的，然後你如果和他交談，他就會帶你去看，還有講很多，你如果好奇的話，就會跟著去，過後你就會聽他的話，他會問你有錢有金鏈嗎？你就會回家全部拿給他們了，他會給你一個報紙包住的東西」，受害者事後打開報紙，發現只是一些不值錢的物品。

▲大媽被憤怒民眾「處以私刑」。（圖／翻攝自臉書專頁「我是新山人 I Love JB」）

警方到場後將2名大媽送院，經調查後證實，當地一名63歲華裔婦女於上月27日，在同一地點被3名陸籍婦女以做法事化解厄運為由，要求她回家取金飾及現金，然後裝進她們準備的塑膠袋中，並告訴受害人需等待2周法事才會奏效；受害婦女2星期後打開袋子，發現裡面只有2瓶礦泉水，金飾和現金早已被騙走。

警方表示，此次「私刑大媽」事件是2名疑犯再次到該處，打算尋找新目標，結果被民眾認出並捆綁捉拿，在嘗試逃走過程不慎跌倒，頭部和身體受了輕傷，已被送往醫院接受治療。

此事引起大馬網友熱議，「不要可憐他們，別聽他們說什麼捉去交給員警。」、「打斷手腳，丟去水溝才報警。不必可憐」、「腳健全為啥要騙錢，好人不做要做讓人丟雞蛋」、「多媽媽們都給騙過錢！不要放過這老千婆」、「對付這樣的敗類是不需要有同情心 狠狠的打到頭破血流就對了」。

▼2人被打畫面。（影／Youtube）