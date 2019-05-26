「友情價」誆富商花950萬買比特幣　本票、手機定位都有還是被騙

▲富商要花950萬投資比特幣，卻遭對方騙走。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李忠憲／台中報導

林姓商人透過李姓友人代購低於市價的比特幣投資，交950萬元給對方，李簽下等值本票押證件，並用手機分享定位取信，事後卻逃逸無蹤怒告對方。警方表示，此案日前已受理，除已通知李男到案說明外，也將依詐欺罪嫌送辦。

開貿易公司經商有成的林姓男子，2個月前透過朋友認識李姓男子。5月初，李男打電話給林男稱，他有朋友擁有大量比特幣，可以用低於市價的友情價賣給他。林男允諾後，找來3名經商好友合資，表明願意花950萬元購買40多枚比特幣。隔日並約賣家到茶店聊天，確認對方確實十分了解比特幣後，再與李男相約，數日後在酒店進行交易。

交易當晚，林男在助理陪同下將950萬現金帶著赴約，但對方卻只有李男現身。李男說，黃男個性低調，不想曝光，他願意提供等值本票，並押證件，再將錢交給黃進行交易。林男同意後，並要求李男手機分享定位讓他掌握行蹤，將950萬現金交給李男。

林男在李男離開後，還請助理開車用定位尾隨，一路跟繞市區在開到海線後，對方卻關掉定位，消失無蹤。林男發現疑似遭騙，憤而報警。

第六警分局表示，林男在5月下旬報案，警方受理後已通知李男到案說明。李男若通知未到將報請檢察官開拘票，再不到將直接依詐欺罪嫌送辦。

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