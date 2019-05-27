美國安局外流「攻擊微軟」網路武器　北韓用這創Wanna cry！

▲ 北韓「好想哭」（WannaCry）勒索軟體於2017年入侵全球，當時南韓資訊安全署人員監控勒索軟體攻擊情形。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國家安全局研發的網路武器「永恆之藍」（EternalBlue），專門攻擊微軟軟體漏洞，但自從外流以後，陸續遭到北韓、俄羅斯和中國等地區駭客利用，造成全球損失數十億美元。不幸的是，駭客如今將目標轉向美國各州，連國安局所屬的馬里蘭州後院巴爾的摩市（Baltimore）也有數千台電腦遭到攻擊，當地政府還遭勒索10萬美元（約新台幣314萬元）。

根據《紐約時報》報導，3名不願具名的前國安局運營商透露，國安局專家當初耗時1年找到微軟軟體漏洞後，開始撰寫程式攻擊漏洞，並稱之為永恆之藍，可說是國安局最強的網路武器之一。值得一提的是，前國安局員工表示，機構從未考慮要通知微軟漏洞相關問題，直到5年多之後，永恆之藍外流後才通知。雖然微軟立刻發布修補程式，但仍無法阻止全球損失數十億美元。

據悉，當時北韓成為第一個利用軟體的國家，並改編成「好想哭」（WannaCry）勒索軟體，在2017年癱瘓英國醫療保健系統、德國鐵路和全球20萬個組織。接下來，俄羅斯也將軟體改編為「NotPetya」藉此攻擊烏克蘭，導致當地大企業損失慘重，像是聯邦快遞（FedEx）損失4億美元（約新台幣125億元）、默克藥廠（Merck）損失6.7億美元（約新台幣210億元）。

▼ 德國萊比錫（Leipzig）的一個主要火車站遭到「好想哭」軟體攻擊，大廳螢幕上顯示錯誤資訊。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，在過去一年內，駭客已經將目標轉向美國各州，其中巴爾的摩市在3周內不斷遭到駭客惡意攻擊，不僅有數千台電腦遭到勒索，連電子郵件服務、房地產買賣、健康警報器等服務也遭到中斷。當地政府自7日起一直處理勒索軟體的攻擊事件，並拒絕支付10萬美元的贖金。

事實上，2017年時，曾有組織「影子經紀人」（The Shadow Brokers）在網路上揭露國安局駭客工具的數個漏洞，以及EternalBlue工具包含的0day漏洞（MS17-010）被用於WannaCry蠕蟲攻擊。不過，由於國安局至今仍拒絕回答永恆之藍流失的相關問題，過去媒體很少將國安局與美國各州發生的駭客襲擊事件聯繫在一起。

對此，約翰·霍普金斯大學網路安全專家（Thomas Rid）認為，影子經紀人事件是「歷史上破壞性最高，而且代價也最高的國安局漏洞」、「政府拒絕承擔責任，甚至拒絕回答最​​基本的問題......國會監督似乎失敗了，美國人民應該得到答案」。

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