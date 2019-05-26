小兄弟偷玩鞭炮爆炸　11歲男童「4根手指炸碎」！媽拆繃帶一看差點暈

▲11歲小男童偷玩鞭炮炸碎手指，自行包紮。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）



國際中心／綜合報導

馬來西亞日前發生一起驚險意外，馬樟縣11歲小男童端莫哈末蘇克南趁著爸媽不在家，和9歲弟弟一起玩鞭炮，結果弟弟點燃後，他來不及丟掉，瞬間爆炸，右手當場被炸傷，媽媽趕回家時，兒子已經包紮好手指，也沒有哭，以為只是小傷，沒想到打開一看讓她差點暈倒。

端莫哈末兄弟家住馬樟縣東海岸甘榜保，49歲的媽媽蘇海瑪向《中國報》表示，事發於12日，下午4時許她離開去放牛羊吃草，11歲的大兒子蘇克南趁著父母不在家，找9歲的弟弟阿里夫丁偷偷跑去玩鞭炮，弟弟一點燃，拿炮的哥哥來不及丟掉，「砰」的一聲，瞬間把右手手指炸碎，弟弟則沒有受傷。

蘇海瑪趕回家時，看到大兒子臉被鞭炮碎片刮花，但沒有哭，還自己用爸爸的紗布包紮好傷口，以為只是小傷，沒想到一拆開查看，竟然4根手指頭都碎掉，血肉模糊，當場差點暈過去，事後送醫住院一周才回家，目前只能用左手學寫字，碎掉的手指已經無法復原。

據悉，端莫哈末家本來用鞭炮來嚇趕野生動物，蘇海瑪說，並沒有把鞭炮給小孩玩，通通都收起來，根本不知道兒子是怎麼找到的，也因為收起來太久，點燃時瞬間就發生爆炸。