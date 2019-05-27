

▲李大芝聲音超療癒！《與惡》陳妤朗讀文壇大師小說，中性聲線網狂讚。（圖／好好娛樂提供）

生活中心／綜合報導

義大利文壇大師伊塔羅‧卡爾維諾作品《最後來的是烏鴉》即將在6/4於台灣發行中文版，收錄30篇與「命運」有關、中文版從未發表過的短篇故事，為了推行有聲書，出版社更邀請《我們與惡的距離》當中飾演李大芝的陳妤獻聲，網友聽了之後也紛紛狂讚「超愛陳妤的聲音」「好療癒！」

作家卡爾維諾在義大利文壇以《蛛巢小徑》一夕成名後，陸續在1945年至1949年間，在報紙或雜誌陸續發表短篇作品，經當地出版社整理完成，集結成《最後來的是烏鴉》，共收錄30篇與「命運」有關的短篇故事，其中大量取材於現實生活，生動刻劃戰後義大利小人物們，千方百計謀生的瘋狂與浪漫。



▲義大利文壇大師伊塔羅‧卡爾維諾。（圖／時報文化提供）



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作品每篇的結構都十分精密，從人設到情節，就像一個個短片腳本，結局更是不可預測，讓卡爾維諾被譽為是最具想像力的小說及寓言大師，也獲得國內作家如吳曉樂、李奕樵等推薦。



▲《最後來的是烏鴉》即將在6/4於台灣發行中文版，收錄30篇與「命運」有關的故事。（圖／時報文化提供）



此外隨著有聲書在國際間越來越受歡迎，出版社這回也特別邀請《我們與惡的距離》當中飾演李大芝的陳妤獻聲，朗讀書中其中一篇「糕餅店失竊記」。

陳妤從小喜歡聽長輩講故事，父母也都是配音樂；而她自己在拍戲空檔也常和其他人交流，說故事的經驗不少，還曾配過曾配過美國電影《大冒險家》、《歡樂好聲音》，不過「朗讀文學作品倒是第一次。」

她稱讚卡爾維諾的文字很有畫面，尤其對人物的描述總令她會心一笑。朗讀時，陳妤將速度放慢，用清朗的聲音，音調隨劇情轉折豐富，表現令人激賞，中性的聲線和嗓音也被網友大讚「好療癒！」

出版社也表示，這是第一次讀者可以用中文「聆聽」卡爾維諾的作品，只需掃描書封折口QR Code就可以聽到陳妤精采的朗讀。

▼陳妤朗讀卡爾維諾作品：

