劉仕傑力挺館長　嗆李天鐸：你連有前科的人都不如！





▲蔡英文合體館長。（圖／翻攝自館長臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢14日參加《莒光園地》拍攝時，碰上總統蔡英文突襲探班，被外界質疑是「政治操作」，退役陸軍上校李天鐸更發文痛批「她瘋了嗎？」質疑館長有毒品、竊盗等前科紀錄，引發熱烈討論。對此，青年外交官劉仕傑選擇力挺館長，大嗆李天鐸「你知道你連有前科的人都不如嗎？」

劉仕傑22日在臉書上提到，紀錄顯示，館長「沒有前科紀錄」，對方承認的確曾被判傷害罪，但繳了罰金，期限已過，所以依照法令，的確沒有前科，不過到警察局查，還是會有相關紀錄。

▲館長秀出刑事紀錄。（圖／翻攝自館長臉書）

「但我想問大家的是，就算沒有良民證，就算真的有前科，難道就不能拍攝莒光園地，不能幫助國軍，不能當一個激勵人心的人嗎？」劉仕傑說，他和館長素昧平生，知道對方混過兄弟，但是那又怎樣？套句高雄市長韓國瑜的名言，相信「館長愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比館長多一分」。

劉仕傑提到，自己曾經在台南六甲軍事監獄服役一年多，每次巡視監區牢房，帶犯人面會親友，看著他們在監區揮汗如雨地工作，殷盼收到家人的來信，跟探視家人通電話前的緊張或興奮，「你問我看到什麼？我看到的都是人性。那跟你我一樣的人性」。

▲李天鐸質疑館長有七項前科，不適合跟總統蔡英文同框錄製莒光園地。（圖／翻攝臉書）

劉仕傑說，今天就算館長曾經有前科，難道就不能在事業有成後回饋社會嗎？「坦白說，我更希望他真的有前科。因為我希望讓社會看到，有前科的館長，仍然可以回饋國軍，大方說自己的故事，『對，我陳之漢曾經做過歹子，但我他媽地現在浪子回頭，可以嗎？』這社會不正需要更多的人浪子回頭嗎？更何況他還沒有前科」。

劉仕傑表示，對比起來，他著實無法認同前李天鐸，「一個憑自己努力，事業有成，捐了幾千萬給國家社會。另一個領退休俸，每天跟中共唱和、唱衰台灣。這真的荒謬到極點。李上校，你知道你連有前科的人都不如嗎？」當一個人事業有成，願意回饋社會時，應該要給予掌聲？還是斤斤計較對方拿的是什麼樣的良民證？