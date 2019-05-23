臉黑黑心白白！侯友宜發文挺館長：有江湖氣息未必就是壞人





▲侯友宜、館長。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢14日參加《莒光園地》拍攝時，碰上總統蔡英文突襲探班，結果被退役陸軍上校李天鐸質疑，館長擁有毒品、竊盗等前科紀錄，引發熱烈討論。新北市長侯友宜23日在臉書上貼出與館長的合照，強調館長雖然充滿江湖兄弟氣息，但「不能因為這樣，就説他是壞人」。

李天鐸20日在臉書上說，國軍奄奄一息最重要的思想教育「莒光日」，三軍統帥「巧遇」館長？他什麼人啊？擁有：毒品、竊盗、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的「網紅」，小有名氣的人。

李天鐸表示，當「國家軍人」的基本核心價值，被蔡英文一手摧毀到「今天這樣的地步時！」這才是全國軍民真正擔心的大問題！

▲李天鐸質疑館長有七項前科，不適合跟總統蔡英文同框錄製莒光園地。（圖／翻攝臉書）

針對李天鐸說自己是有前科的人，館長PO上良民證、新北市警察局核發的警察刑事紀錄證明，內容顯示他「在台灣地區查無犯罪紀錄」，狠狠打臉謠言。

而侯友宜也在23日於臉書上挺館長，強調「我常常講，臉黑黑，心白白。館長雖然充滿江湖兄弟氣息，但不能因為這樣就說他是壞人。我認識館長有幾年，上過幾次他的直播，我們討論過電競、運動、社會治安等等議題，他的見解往往反映多數市民的心聲。館長熱心公益，經常回饋社會，尤其對軍公教警消更是關心，捐贈健身器材外也親自指導」。

侯友宜說，館長最近被質疑有前科，申請良民證自清，他想為這位朋友說句話，「現在選舉一到，很多候選人想找館長合作，但支持者千萬不要因為抱持不同意見而相互攻訐，甚至抹黑！選舉是一時的，但台灣需要的是長遠的，正向力量，才能支持整個社會往前走！」