叫賣1元肉粽、陸上龍舟創意賽！6/2大橋頭米食文化節登場



▲陸上龍舟創意賽，即將在6/2大橋頭米食文化節登場。（圖／台北大橋頭延三商圈發展促進會提供，以下同）

生活中心／台北報導

一年一度的端午節即將到來，第20屆台北米食文化節「端午FUN一夏」也即將在6月2日於大橋頭延三商圈迪化街二段聖公媽廟旁登場，延續去年廣受好評的紙箱龍舟創意競賽，更新增了「家庭龍舟」創意評比，讓親子能一起參加趣味賽。現場也請到文昌帝君坐鎮，讓想升學、求職者擲筊宋狀元及第包，還有其他應景活動如肉粽西施叫賣「1元肉粽」、親子DIY包粽教學、點雄黃送香包⋯等。



▲現場還有叫賣1元肉粽、親子DIY包粽教學等。

台北市政府陳志銘副秘書長表示，大橋頭延三商圈近年來在市府協助輔導下，已逐漸找回台灣米食文化傳承的契機，除鞏固批發市場外，積極開拓零售客源，也充份證明，在國人飲食習慣逐漸西化的同時，台灣米食確實有足夠的硬實力與西式飲食輝映，並讓米食繼續提升台灣美食形象。

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台北大橋頭延三商圈理事長陳穎慧也說，商圈老店家至今仍堅持手工製作米食，各種粿、粽、芋圓、麻糬、米苔目均來自傳統工法與程序，且堅持不加防腐劑，目前不只老顧客回流，新客群亦年年增加，在逢年過節前夕，店家訂單更是爆漲！大橋町目米食館於2016年開幕至今，努力傳承、發揚米食的古早味，讓紮根百年的古法現做在地米食多一個展售平台，也讓傳統米食成功走向品牌化。



▲入蔥（聰）門取糕粽，讓求學求職者求好運。

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Taipei」。