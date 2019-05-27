D罩杯妹實測青木瓜四物飲！　連喝15天「奶奶長大」結果揭曉：我覺得可以

▲願願的胸圍在15天內長大了1公分。（圖／翻攝YouTube「願願」）

生活中心／綜合報導

青木瓜四物飲是許多人印象中的「豐胸聖品」，但是否真的有效呢？23歲D奶實況主、Youtuber願願決定進行實測，持續15天，每日喝一瓶青木瓜四物飲的結果就是，上圍真的長大了1公分。

願願25日將影片上傳到YouTube，「青木瓜實測15天，到底有沒有效？」她在測試的第一天換上一件淡粉色的普通胸罩，加上一件白色透膚小可愛，測量自己實驗前的胸圍是80.5公分。

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▲▼願願作息雖因工作調整，仍然沒有忘記要喝青木瓜四物飲。（圖／翻攝YouTube「願願」）

願願連續喝了15天青木瓜四物飲後，在第16天換上同樣一件淡粉色胸罩與白色小可愛，接著進行測量，發現胸圍真的長大到81.5公分，比15天前的80.5公分整整多出1公分。願願表示，為了這次測驗，過程中都有特別控制飲食，而15天讓她胸圍長大1公分，「我覺得可以」，但不清楚25歲後喝是否有用，因為自己是在25歲前喝，「可是我要跟大家說，它真的很難喝。」

網友紛紛留言鼓勵，「願願辛苦了，還實測了15天，厲害」、「這樣比較好看」、「轉世成為捲尺」、「其實更年期以前都來得及，因為奶大是跟著姨媽的」、「試試每天當水喝，是否會更偉大」、「大奶奶願願」。