竹科驚藏「幽靈清潔工」　只領薪不打掃...委外主管4年詐652萬　

▲竹科管理局單身宿舍，遭到委外清潔廠商的主管以人頭詐領薪資達4年之久。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹科管理局委外清潔廠商驚爆詐領薪資！委外清潔公司「優派人力」旗下的一名主管，在管理期間以人頭浮報的方式詐領薪資，四年來的不法所得更高達6百餘萬，經檢舉後該名主管及相關人等才被移送法辦。主嫌賴男判刑1年8月，緩刑5年，共犯張男判刑1年6月，緩刑4年。其餘8人頭判6月到8個月，均緩刑。

竹科管理局將員工單身宿舍委外清潔，2012年至2015間由「優派人力」取得標案，並指派賴男擔任管理一職。幾個月之後，賴男卻發現，宿舍的固定發放薪資中，仍不足26名員額，2人為了詐領薪資，竟找了8人充當10棟單身宿舍的清潔人員，申報薪資。

賴男找上同事張男一同合作詐領薪資，由張男出面找來8名人頭，偽造值勤簽到表，將資料呈報至優派人力，最後向竹科管理局請款。

據了解，每名人頭薪資約2萬2左右，賴、張2人分給人頭5千，剩餘1萬7的金額則納入己用，每月不法所得約13萬6，累積四年的金額高達652萬。只是2人遭到舉報，新竹調查站才介入調查，並將賴、張移送法辦。

8名人頭均坦承犯行。法官認為， 8名人頭皆非管理職，大多數的錢都交給賴、張2人，犯罪所得實屬不多，且8人均坦承犯行，因此依刑法59條酌減其刑。

法官審酌，賴、張2人共同偽造簽名，向竹科申領薪資後卻私飽中囊，實有不該。賴在偵查時繳出20萬元不法所得，其餘共犯也繳回數萬不等的贓款。

法官認為，賴犯共同犯行使偽造私文書罪、3人以上共同犯詐欺取財罪，判8月及1年4月，合併執行1年8月，緩刑5年，並沒收212萬元不法所得；張男依共同犯行使偽造私文書罪及3人以上共同犯詐欺取財罪，判7個月及1年3月，合併執行1年6月。緩刑4年。其餘人頭判6月到8個月，均緩刑，同時沒收不法所得。