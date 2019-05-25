回扣還沒收完...消息就走漏　工程師「拿多少吐多少」再丟飯碗

▲黃姓工程師回扣金還沒全數拿完，就被檢舉遭法辦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名負責採購案的友達工程師，利用職務之便與廠商私下協議收取回扣，只是原訂收取325萬還沒分次收完，「收回扣」的消息卻意外走漏，更引起廠商向調查站檢舉。黃男坦承犯行也將回扣繳還給友達。新竹地院法官依背信罪判黃處有5月徒刑。緩刑2年，並應於捐公庫6萬元。

友達公司一名負責採購工程設備及耗材的黃姓工程師，2014年間負責一起超過5千萬預算的「L8B GED Exhaust Hook Up」工程採購案，依友達採購流程，應由承辦人參考過往採購案合約價，以其當購案底價，由稽核、採購主管核定底價，再與參與投標的公司議價，以提出低於友達底價的廠商得標。

黃姓工程師得知宏瑞、仲棠2家公司有意投標，先找來仲棠戴姓副總商談，並達成支付決標金5%做為回扣。友達內部最終核定該專案採購底價為6900萬元，並通知宏瑞及仲棠前來議價投標。

最終宏瑞以6600萬投標，仲棠則以6500萬元得標，成功取得「L8B GED Exhaust Hook Up」工程，2015年12月開工後向友達公司請款後，依與黃的協議內容，應付325萬給黃，仲棠先分批於2016年7、11月間各付回扣146餘萬元給黃男。只是收回扣消息卻意外流出，同業間多有耳語，更有廠商向調查站檢舉，經檢調發動搜索才揭發。

黃男坦承犯行、清楚交代過程，也將回扣繳還給友達，終於獲得諒解，黃男也於2016年離職。新竹地院法官依背信罪判黃處有5月徒刑。緩刑2年，並應於捐公庫6萬元。

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