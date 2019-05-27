超速16公里罰1600元！駕駛獲判撤銷罰單原因揭曉　鳳山警「站錯位置」

▲員警會使用移動式測速照相及手持式雷射槍等科技執法設備，取締超速違規。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名徐姓駕駛因超速16公里被開罰1600元，他認為，員警測速取締的位置距離警告牌超過300公尺，違反明顯標示的距離，要求撤銷罰單。法官認為，科學儀器於一般道路應於100至300公尺間明顯標示，超過300公尺顯然違反規定，警方舉發程序違法，判應予撤銷罰單。

判決指出，2018年7月22日下午3時15分許，徐男駕車行經鳳山區臨海路，當地限速50公里，他開66公里，因超過規定最高時速20公里以內，遭交通警察大隊鳳山分隊裁處1600元罰鍰，並記違規點數1點，他不服提起行政訴訟。

高雄市交通局辯稱，依照交通部函釋，明顯標示距離是警告牌與違規地點的距離，不是警告標誌與員警取締測速的距離；經檢視舉發機關提供採證相片、現場示意圖，駕駛違規地點前方204公尺處外側車道右側，設置速限與前有測速照相警示標誌。

▼法官認為，本件員警舉發程序違法，應予撤銷被告罰單。（圖／罰單示意照／記者唐詠絮翻攝）

交通局主張，員警測速位置雖距離警告牌超過300公尺，仍與《道路交通管理處罰條例》第7條規定──「於一般道路應於100至300公尺間明顯標示」規定相符。

但高雄地院法官認為，根據《道交條例》規定，採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於100至300公尺間明顯標示，於高速公路、快速公路應於300至1000公尺間明顯標示；應以「舉發機關設置位置」為準，據以計算明顯標示區間，並不是以「行為人違規發生地」為準。

法官表示，本件員警使用非固定測速儀，既然距離警告牌位置超過300公尺，顯然違反《道交條例》明顯標示距離的規定，舉發程序違法，應予撤銷被告罰單。全案可上訴。