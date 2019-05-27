2顆茶葉蛋代價9萬！　超商女店員「偷吃」下場曝

▲方姓女子擔任超商店員期間2次偷吃茶葉蛋遭判刑3個月，得易科罰金9萬元。（圖／記者彭懷鈺攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄一名超商女店員在上班時間偷吃2顆茶葉蛋，事後被店長抓包提告，高雄地檢署檢察官依業務侵占罪起訴，但法官審理後，認為本案僅為偷吃蛋、沒必要依原定刑判6個月以上5年以下有期徒刑，將該女減刑為3個月，得易科罰金9萬元。

地院判決指出，擔任超商店員的方姓女子，2018年7月連續2次偷取店內販售的茶葉蛋，並在值班時躲在櫃台內偷吃，直到店長清點數量有異後，調閱監視器才發現方女偷吃，後續質問方女後竟得到「客人反應茶葉蛋太鹹」，也供稱有付錢給同事，不過同事作證指出方女並沒有付錢，店長於是提告。

檢察官認為，若收到顧客反應，方女大可直接在櫃台前試吃，不用躲起來偷吃，且事發至今仍對自己行為矢口否認，也拒絕賠償店內損失，將她以業務侵占罪起訴，依該罪刑度可判處6月以上，5年以下刑期，得併科3千元以下罰金。

不過法官在審理後指出，方女連續偷吃2顆價值18元的茶葉蛋的確有犯法，不過考量到「情輕法重」，於是引用刑法第59條，又考量到方女無前科紀錄，加上家境貧寒及領有重大傷病卡，將罪刑減輕為3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。