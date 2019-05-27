小學生神腳踢出「驚天世界波」　影片曝光網驚：現實版足球小將翼

▲廣州小學生神腳踢出「世界波」。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

廣州第五屆中小學足球聯賽男子U12決賽25日登場，海珠區江南新村第二小學六年級的黃雨齊在第44分鐘踢出一記震驚全場的「世界波」，引起在台上的家長及觀眾們歡呼。黃雨齊最後幫助球隊以3:2奪冠，在本屆比賽中，海珠區的學校拿下6個組別的冠軍。影片在微博曝光後，網友直呼「根本是現實版的足球小將翼」。

▲比賽現場畫面 。（圖／翻攝自觀察者網）

綜合陸媒報導，在本月25日的「富力杯」廣州第五屆中小學足球聯賽男子U12決賽中，海珠區江南新村第二小學六年級的黃雨齊，在該場球賽在第44分鐘時，踢出一記震驚全場的「世界波」，引起看台區的家長及觀眾們歡呼鼓掌。

▲觀眾及家長歡呼 。（圖／翻攝自觀察者網）

在本屆比賽中，黃雨齊最後幫助球隊以3:2奪冠，海珠區的學校總共拿下6個組別的冠軍。大陸官媒《人民日報》26日也轉貼了比賽片段，吸引近萬則留言蓋樓盛讚；富力足球俱樂部官方微博也轉發了這則影片，並稱黃雨齊憑藉一腳世界波「C位出道」。

富力足球俱樂部之後也採訪到了小男童黃雨齊，在問及如何練習任意球時，他淡淡地表示，自己每次在訓練之前，都會對著球門射。黃雨齊還透露，自己從7歲開始踢球，夢想就是成為一名職業足球運動員。

▲有網友表示，小男童根本是現實版的《足球小將翼》。（圖／翻攝自Youtube／ball-ha- tomodachi）

影片在網路曝光後，網友紛紛留言表示「真的有腳法才能踢出帶點運氣的球」、「足球小將看過的舉手，現實版呀」、「這球踢出了國際水準」；不過也有人認為「就是速度慢，因為力量不足，整個弧線和角度都可，加油。」