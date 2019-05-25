台東親子足球賽　拚戰趣味十足

▲小朋友改掉看3c的壞習慣，走出戶外踢足球。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

由台東縣家庭教育中心主辦，台東縣足球委員會承辦的國際家庭日暨親子幼兒足球嘉年華系列活動-親子足球賽，於25日在東海運動公園內進行競賽，共有12支幼兒園、國小附幼及幼兒足球俱樂部報名參加，台東副縣長張志明也前往委幼兒們加油打氣，他也鼓勵家長要多陪伴孩子參與戶外活動，也允諾縣府願意協助幼兒園興設幼兒足球場地。

親子足球賽於9點30分開幕式，張志明主持，縣議員、台東縣體育會理事長陳銘風、足球委員會主任委員張瑞群等貴賓與會，隨後並由張志明等4位貴賓為比賽開球。

張志明表示，剛看了一場次的幼兒足球，覺得是非常有意義且趣味的活動，可以培養孩子體魄，以及促進團體訓練的精神，台東縣應該多多推廣，若學校或幼兒園有需求，縣府願意來協助設置，讓孩子來練習，也希望家長或阿公阿媽可以多多陪伴孩子到戶外。

親子幼兒足球賽自早上8點開始比賽，共有12支隊伍報名參加，不少校長及家長在場外非常緊張的觀看比賽，不時手舞足蹈的指揮或大喊，小選手們在場上盡情揮灑汗水，認真精采的表現，贏得場邊觀眾的歡呼。足球是全身性、協調性的運動，不僅增強體能還重視團隊合作，活動並非以培養足球選手為目的，而是希望從小培養孩子對運動的喜好，減少對3C產品的依賴並養成勝不驕敗不餒的運動家精神。