女司機輪夜班！女兒躺座位睡覺...網心疼　公司：辭退，不安全

▲女童在車上睡覺。（圖／翻攝自長沙熱點集微博）

大陸中心／綜合報導

近日，一名公車女司機帶著女兒輪值夜班，並讓女兒躺在座位上睡覺，畫面被搭乘公車的網友拍下，掀起一陣熱議，「媽媽辛苦了」、「小孩子以後肯定比較懂事」。不過女司機的公司對此表示，公交行業不允許這種行為，「她要帶小孩，那我們就只好把她辭退，這樣子不安全。」

一名湖南長沙的網友在微博透露，下班搭乘公車時，在公車上看到一個睡得很熟的小女生，她的媽媽則是這輛公車的司機，「小姑娘就睡在座椅上，旁邊還有翻開的書本，都好辛苦」。但他認為，只要有媽媽在身邊，就是最好的，不少網友看到照片後都認同原PO，「媽媽真的挺不容易的」、「這就是生活了」。

▲一旁還有翻開的書本。（圖／翻攝自長沙熱點集微博）

根據《瀟湘晨報》，女司機的所屬公司表示，平常女司機的小孩有家人在帶，那天因為家人都有事，所以請女司機看管，又正好那天輪值比較晚的班，只好把小孩帶在身邊。不過公司也說，目前考慮將女司機辭退，因為行為不安全，「但仍在商議最後的解決方案」。

公司的說法引發網友不滿，「如果有人帶，她會把孩子放在車上睡覺嗎」、「這是什麼主管，沒人想幫他解決困難，直接就要開除」、「辭退真的有點太過了」、「生活都如此困難了，還要斷掉經濟來源」、「這就是為什麼生育率越來越低了，現代女性容易嗎」。