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川普帶頭各國「圍毆華為」　微軟等企業憂心：最後反傷美國自己

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普形容華為「非常危險」，但美國科技業則更憂心貿易戰會反燒到美國自身。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合外電報導

美國政府帶頭封殺中國科技巨人華為，獲得多國電信、科技企業響應，而中國潛在的報復可能也使全球市場瀰漫憂慮氣氛。包括微軟、通用電器等多間美國企業已經致函美國商務部，警告封殺華為的舉動可能使美國陷入孤立，最終殃及美國自身利益。

美國政府近日將華為列入出口管制實體清單，意味著切斷華為的晶片供應，未來不能再從美國購買晶片。Google也隨即宣布取消對華為的支援，未來華為手機可能無法再使用包括Gmail、Google Maps、YouTube等在內的服務。雖然此舉對中國國內市場影響有限，但對華為超過5成以上的海外出貨量而言，衝擊程度可想而知。

▼華為遭美國帶頭封殺，全球市場瀰漫憂慮氣氛。（圖／路透社）

▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

除了Google之外，包括晶片大廠英國安謀（ARM）、美國英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、臉部辨識技術提供零組件供應商Lumentum、日本Panasonic、東芝等，都已經宣布暫停與華為合作。制定SD記憶卡標準的SD協會和主掌無線網路認證的Wi-Fi聯盟，也先後將華為從會員名單中，未來華為手機在無線網路和記憶卡支援方面可能遭遇諸多限制。

除了硬體設備方面的衝擊，多家電信商，包括台灣的中華電信、台哥大，還有英國Vodafone、EE、日本軟銀、KDDI等，也先後宣布不販售華為新機。就連微軟電腦也悄悄將華為MateBook X Pro筆電從自家網路商城中下架，但並沒有透露是否會停止對華為的Windows作業系統授權。

雖然目前美國仍暫時給華為90天的寬限期，短期內公司營運不受影響，但若美國再下重手，華為的營運勢必面臨嚴重危機。彭博（Bloomberg）報導，在川普政府帶頭痛打華為之際，全球錯綜複雜的的供應鏈也同時被打亂，恐怕將回頭反傷美國企業。

報導指出，美國企業最憂心的還是在5G領域，因為從自駕車到先進醫療設備等諸多產業，都需要5G設備帶動，5G可說是現代經濟的骨幹，而直到近期，華為作為世界最大通訊設備供應商和第二大智慧型手機製造商，似乎仍佔據5G設備的領先地位。

美國即便封殺華為，也只能放慢5G來臨的速度，但對於美國某些重要企業，尤其是零組件製造商則無疑是個壞消息。因為如果沒有中國的5G網路，消費者就不需要購買搭載高通或美光（Micron）晶片的新手機，也不需要靠英特爾或輝達（Nvidia）的處理器處理數據，設備商也沒必要使用博通（Broadcom）或賽靈思（Xilinx）的設備來提供更高速的網路。而上述這些美國企業，原本還引頸期盼下半年能湧入大批新訂單。

▼法國Orange Business Summit上展示的5G機器人技術。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2019年4月18日，法國Orange Business Summit上展示的5G機器人技術。（圖／達志影像／美聯社）

賓州大學華頓商學院管理系副教授趙敏淵直言，「我不覺得這對美國經濟來說是好事。」他認為，美國長期以來作為全球供應鏈的安定力量，人們並不完全信任中國，但認為美國是全球經濟體系中值得信賴的伙伴，如果供應鏈能隨意被切斷，這種信任感將不復存在，各國將開始發展獨立的系統，最終結果就是品質下降、價格卻上升。

諸如通用電器（GE）、Google母公司Alphabet Inc.、微軟等美國企業，也憂心華府會再度祭出管制令，阻礙美國企業在中國大陸這片利潤豐厚的市場上競爭，同時也降低美國的創新能力。

微軟在致函美國商務部的書面報告中警告，限制措施可能使美國「在國際研究合作中被孤立」，並且「可能重挫美國利益」；關注中國人工智慧技術發展的通用電器則提醒，如果華府對中國的出口管制太過廣泛，可能衝擊到已經開始使用的醫療成像演算技術。

另一方面，中國對美國的報復威脅仍如影隨形。高盛資產管理（GSAM）上周預測，如果北京也對iPhone等產品下達禁令，蘋果公司恐怕會損失近3分之1的收益，不過目前尚無跡象顯示中國打算這麼做。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯則表示，光是美國封殺華為帶來的後續效應，蘋果未來12到18個月內在中國的銷量就可能縮水3％至5％。

全球市場開始想像美中之間的「新冷戰」時代即將到來，美國總統川普上周則在白宮表示，如果從國安、軍事的角度來看，華為「非常危險」，若最後真的與中國達成協議，華為可能以「某種形式」被納入協議，但他沒有說明更多細節。

▼川普透露，如果美中順利達成協議，華為問題也將被包含在內。（圖／路透社）

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

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