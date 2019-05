中美女主播約周三「Live辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

▲美國福斯商業頻道(Fox Business)女主播崔西.雷根(Trish Regan)。(圖/翻攝自推特@trish_regan)

美中經貿談判落幕,雙方未有任何新結果,不過卻意外引起兩國女主播「隔空互尬」,影片在網路曝光後,引起網友討論。美國福斯商業頻道(Fox Business)女主播崔西.雷根(Trish Regan)已與中國國際電視台(CGTN)女主播劉欣約好,將在美東時間29日晚上辯論;網友起底發現,劉欣其實來頭不小,她曾獲得國際英語演講比賽冠軍。

▲劉欣當年參加英語演講比賽的影片曝光 。(圖/翻攝自梨視頻)

美國福斯商業頻道(Fox Business)女主播崔西.雷根(Trish Regan)22日在節目中表示,「為了回應美國對中國電信和軟體公司的關注,中國正在發起一場針對美國的訊息戰,而最新目標是我!」雷根也在節目上播放中國國際電視台(CGTN)女主播劉欣評論她的影片,當時劉欣稱她「義憤填膺,眼睛幾乎噴出怒火,她宣洩的盡是情緒和指責,卻少有實質依據。」

▲ 劉欣把雷根形容成「川普總統的代言人」。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

雷根看完影片後笑了笑說道,「請聽好了,你看到的任何情緒都是真實的,它是真實的,而且來自於事實。」他接著拿出中國GDP成長的數據表示,「中國的野心對我們沒有好處,對我們的家庭不利,中國想搶占美國的世界經濟地位,但結果會是破壞美國的經濟,以犧牲美國所有家庭的未來為代價。」

劉欣接著在下個片段中說道,「她鼓吹經濟戰爭的言論,應該已經被數以百萬計的美國民眾聽到,可能還包括世界其他地方的很多人;鑒於福斯跟美國政府親密幾乎共生的關係,說她替川普的美國代言實不為過。」針對劉欣的言論,雷根冷笑地說「我們是在看話劇嗎?」

兩國女主播因美中貿易戰隔空交火,雙方目前已約定在美東時間下周三晚間20時(北京時間下周四上午8時),劉欣將作為雷根節目嘉賓參加本次電視辯論。

▲劉欣在1996年參加國際英語演講比賽 。(圖/翻攝自梨視頻)

有網友起底劉欣的背景資料發現,她曾是央視原駐聯合國歐洲總部記者,畢業於南京大學外國語學院,能說法文及土耳其語,是首位「全國大學生英語演講比賽冠軍」及「首位獲得國際英語演講比賽冠軍」的中國人;當年才大二的她,從27個國家的37名選手中脫穎而出獲得冠軍。

美中貿易戰演變成「美中女主播之戰」起因於14日的一篇評論,當時雷根表示,中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前還說,華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」,並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元,「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」對此,劉欣才在節目上回應稱,雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象,「仔細分析她所說的話,這些都是情緒上的言語和指責,沒什麼實質內容。」

劉欣與雷根在網路隔空駁火的消息在網路曝光後,網友紛紛留言表示「我們就用英語PK,在他們擅長的語言中戰勝她」、「美國以為自己是多強硬的國家,但是它不知道中國現在是多強硬的國家」;不過也有網友表示「太刺激了,辣美眉嗆爆了」、「 Trish 的顏值與專業根本完勝」、「辣美眉的單挑」。

Hey #China State TV - let’s have an HONEST debate on #trade. You accuse me of being ‘emotional’ and not knowing my facts - wrong! You name the time and place, and I’ll be there! #TrishRegan pic.twitter.com/D0QMp0cIz4