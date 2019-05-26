中美女主播約周三「Live辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

▲美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

國際中心／綜合報導

美中經貿談判落幕，雙方未有任何新結果，不過卻意外引起兩國女主播「隔空互尬」，影片在網路曝光後，引起網友討論。美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）已與中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣約好，將在美東時間29日晚上辯論；網友起底發現，劉欣其實來頭不小，她曾獲得國際英語演講比賽冠軍。

▲劉欣當年參加英語演講比賽的影片曝光 。（圖／翻攝自梨視頻）

美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）22日在節目中表示，「為了回應美國對中國電信和軟體公司的關注，中國正在發起一場針對美國的訊息戰，而最新目標是我！」雷根也在節目上播放中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣評論她的影片，當時劉欣稱她「義憤填膺，眼睛幾乎噴出怒火，她宣洩的盡是情緒和指責，卻少有實質依據。」

▲ 劉欣把雷根形容成「川普總統的代言人」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

雷根看完影片後笑了笑說道，「請聽好了，你看到的任何情緒都是真實的，它是真實的，而且來自於事實。」他接著拿出中國GDP成長的數據表示，「中國的野心對我們沒有好處，對我們的家庭不利，中國想搶占美國的世界經濟地位，但結果會是破壞美國的經濟，以犧牲美國所有家庭的未來為代價。」

劉欣接著在下個片段中說道，「她鼓吹經濟戰爭的言論，應該已經被數以百萬計的美國民眾聽到，可能還包括世界其他地方的很多人；鑒於福斯跟美國政府親密幾乎共生的關係，說她替川普的美國代言實不為過。」針對劉欣的言論，雷根冷笑地說「我們是在看話劇嗎？」

兩國女主播因美中貿易戰隔空交火，雙方目前已約定在美東時間下周三晚間20時（北京時間下周四上午8時），劉欣將作為雷根節目嘉賓參加本次電視辯論。

▲劉欣在1996年參加國際英語演講比賽 。（圖／翻攝自梨視頻）

有網友起底劉欣的背景資料發現，她曾是央視原駐聯合國歐洲總部記者，畢業於南京大學外國語學院，能說法文及土耳其語，是首位「全國大學生英語演講比賽冠軍」及「首位獲得國際英語演講比賽冠軍」的中國人；當年才大二的她，從27個國家的37名選手中脫穎而出獲得冠軍。

美中貿易戰演變成「美中女主播之戰」起因於14日的一篇評論，當時雷根表示，中國的繁榮是以美國利益為代價。雷根先前還說，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」對此，劉欣才在節目上回應稱，雷根把美國描繪成一個真正受害者的形象，「仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容。」

劉欣與雷根在網路隔空駁火的消息在網路曝光後，網友紛紛留言表示「我們就用英語PK，在他們擅長的語言中戰勝她」、「美國以為自己是多強硬的國家，但是它不知道中國現在是多強硬的國家」；不過也有網友表示「太刺激了，辣美眉嗆爆了」、「 Trish 的顏值與專業根本完勝」、「辣美眉的單挑」。