　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普東京觀賞大相撲，親自頒發「美國總統盃」大獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普東京觀賞大相撲，親自頒發「美國總統盃」大獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

正在東京國是訪問的美國總統川普，是日本改元令和後首位來訪的國賓。川普26日在日本首相安倍晉三的陪同下，在東京兩國國技館觀賞大相撲比賽，並破天荒親頒「美國總統盃」獎盃給優勝力士朝乃山。

綜合日媒報導，川普與安倍26日上午在東京近郊的千葉縣茂原市高爾夫球場共進早餐後，由職業高球名將青木功陪同打球，為安倍與川普的第5次球敘。

隨後，川普伉儷與安倍伉儷一同抵達東京墨田區的兩國國技館，觀賞又稱為「千秋樂」的大相撲夏季場所最後一場比賽，為首次有美國現任總統到場觀賞大相撲比賽。川普入場時，全場觀眾紛紛起立鼓掌，川普也笑著向民眾揮手致意。

由於川普向來喜愛格鬥競賽，日方特地安排川普夫婦坐在面對土俵的「升席」位子，而非2樓的貴賓席。川普與安倍坐在椅子上，聽取日本相撲協會理事長八角的解說後，共同觀賞大相撲比賽。在現場，不時可看到安倍用手指向土俵，親自向川普說明賽況。

值得一題的是，傳統的「升席」原是鋪設座墊的座位，一個區域內共有4個座位，但考量川普夫婦並不習慣跪坐，因此日方特別將座墊撤除，改放置沙發座椅，讓川普夫婦能舒適得觀賞比賽。

在表揚優勝力士時，安倍先依照傳統親自頒贈總理大臣獎盃，隨後川普也登上土俵，親自頒發特製的「美國總統杯」給優勝力士。川普以英文喊道「令和第一」（Reiwa one），引得全場歡呼，接著捧起重達30公斤的獎盃，頒給優勝力士朝乃山。特製的美國總統獎盃高度達137公分，頂部設計有代表美國的白頭海雕造型。

川普與安倍晚間在六本木的居酒屋享用「爐端燒」，27日預定會晤日本天皇德仁與皇后雅子，並與安倍舉行會談，當天也會與遭北韓綁架的日本人家屬會面，預計28日啟程返回美國。

ET快訊
23歲小鮮肉「割完包皮變冰棒」　輕生留遺書：我沒好好戰過！
算命預言她遠嫁國外！沖繩婆婆靠一張照相中…逼子分手改娶

關鍵字：川普,大相撲,總統盃,日韓要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普帶頭各國「圍毆華為」　微軟等企業憂心：最後反傷美國自己

傍晚回家失蹤　男2天後「漂浮河面」…左臂胸部被啃光！

中美女主播約周三「Live辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

百年首見！北海道飆39.5度高溫　打破日本歷史紀錄

男老師狂摟女學生「從髮梢撫摸到腰」！　20秒影片曝光

南韓路邊美食「魚糕」嚇壞外國人　政府辦徵名大賽找新英文名

天葬村11竹籬「隔離肉骨簍空大體」　詭異大樹吸乾屍臭…震驚大膽部落客

民族主義重襲歐洲？歐洲議會選舉預計右派大勝　法國投票意願僅3成

23歲小鮮肉「割完包皮GG少75％敏感度」　輕生留遺書：我沒好好戰過！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

「在不瘋狂」義大利遇鹹豬手　巧巧、比熊被打量..婷婷直接遭「伸手摸」

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

川普帶頭各國「圍毆華為」　微軟等企業憂心：最後反傷美國自己

傍晚回家失蹤　男2天後「漂浮河面」…左臂胸部被啃光！

中美女主播約周三「Live辯論互尬」　網起底驚：她23歲得過演講比賽冠軍

川普觀賞大相撲…初體驗全場嗨翻　親頒30Kg「總統盃」

百年首見！北海道飆39.5度高溫　打破日本歷史紀錄

男老師狂摟女學生「從髮梢撫摸到腰」！　20秒影片曝光

南韓路邊美食「魚糕」嚇壞外國人　政府辦徵名大賽找新英文名

天葬村11竹籬「隔離肉骨簍空大體」　詭異大樹吸乾屍臭…震驚大膽部落客

民族主義重襲歐洲？歐洲議會選舉預計右派大勝　法國投票意願僅3成

23歲小鮮肉「割完包皮GG少75％敏感度」　輕生留遺書：我沒好好戰過！

川普帶頭各國「圍毆華為」　微軟等企業憂心：最後反傷美國自己

華南盃少棒／桃園教頭喊話MVP：要讓人知道你叫黃天賜！

生子後范弗利特3戰三分17投14中　Drake又幫納斯按摩

貓養太大隻怎辦？網驚呆「這獅子吧！」　推文狂曬超療癒巨貓

挪威森林貓洗澎澎…仙氣瞬間消風小一號　網笑歪：裸照外流

人生旅遊清單+1！直擊加拿大「洛磯山之光」列車　無死角全景窗美爆了

小學生神腳踢出「驚天世界波」　影片曝光網驚：現實版足球小將翼

小米副總裁汪淩鳴被辭退　警證實「涉嫌猥褻」拘留5日

主人過世...200kg胖豬豬「大矮」每天躺在遺照前相伴！暖舉讓家人淚流

16歲神準少年「吃雞」吃到東奧射擊門票　爸媽反唸：他應該早點睡

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

日男胸口插刀爆血　名古屋鬧區慘..

23歲小哥「割完包皮變冰棒」　..

男師不當撫摸女學生　16秒片曝..

2歲男童狂哭　狠保姆倒50g鹽..

中美女主播激辯　網嚇：她拿過演..

天葬村隔離肉骨簍空大體　詭異大..

日本超殺正妹IG曝光　殺到菜刀..

第10人！魂斷珠穆朗瑪峰　最後..

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：..

即／秘魯北部發生規模8.0強震

男子疑遭鱷魚攻擊　左臂胸部被啃..

小情侶搭計程車沿途鹹濕吻　司機..

川普帶頭圍毆華為　美企憂心自傷

波蘭正妹黑絲襪美腿看到飽！

更多熱門

相關新聞

北海道飆39.5度高溫　打破日本歷史紀錄

日本今（26）日因為受到高氣壓壟罩影響，全國各地氣溫上升，其中位在北海道的佐呂間町在當地時間下午2點左右竟然觀測到39.5度，創下5月全國最高溫和北海道全年最高溫的歷史紀錄。日本氣象廳也對各地發出高溫警報，呼籲民眾多補充水分、避免日曬以防中暑。

男師不當撫摸女學生　16秒片曝光

南韓平民美食「魚糕」徵英文名

川普：日7月參院選舉後談妥協議

CNN：對日最重要的是「美國總統」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

網一早奔好市多　這商品已經搶光

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

iPhone SE 2新消息　規格一次看

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

日男胸口插刀爆血　名古屋鬧區慘死

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

23歲小哥「割完包皮變冰棒」　留遺書：沒好好戰過

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

算命預言她嫁國外　婆婆靠一張照逼子分手娶

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

男師不當撫摸女學生　16秒片曝光

巨蟹男手癢整理全家嘆：別嫁我這種

給楊丞琳的歌被控抄襲！吳青峰揭真相

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面