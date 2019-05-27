華為鴻蒙新系統「6月底發布」海報曝光　官方緊急出面回應

▲網傳華為鴻蒙新系統「發布會」的海報（右）。（合成圖／翻攝自微博、路透社）

大陸中心／綜合報導

美國科技巨頭Google將停止和華為手機的部分合作。面對美中貿易戰打得火熱，華為傳出將採自研系統「鴻蒙」備戰；網路上近日也曝光一張海報，稱華為將在6月24日發布自行研發的鴻蒙操作系統。對此，華為相關人士向新浪數碼證實，此資訊不屬實。

這張「發布會海報」26日在微博及各大論壇轉載，上面寫著「HONGMENG- 24 JUNE-」，發布會地點則選在香港舉辦，時間是當天上午10時。網友還表示，華為會在6月底發佈自己開發的鴻蒙操作系統。

不過根據中國國家知識產權商標局網站顯示，華為公司已經申請通過了「華為鴻蒙」商標，適用於第9類別和第42類別，申請日期為2018年8月24日，商標專用權期限自2019年5月14日至2029年5月13日，明顯與海報上的日期兜不攏。

中國國家知識產權商標局網站的資料顯示，「華為鴻蒙」的服務內容包括圖形加速器、文件管理用計算機程序、操作系統程序、計算機操作程序、計算機操作軟體、計算機中央處理器、音頻和視頻設備操作控制用計算機軟體等，「申請人地址」則在廣東深圳的華為總部辦公樓。

華為相關人士26日晚間向新浪數碼證實，此訊息為不實消息。相關人士透露，從網傳的海報來看，海報中的華為logo是使用的去年版本，所以海報的真偽一看就知道是假的。