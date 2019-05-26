任正非曝已做2萬枚「不死金牌獎章」　直喊勝利一定屬於我們

▲華為創辦人任正非透露，已做2萬枚不死金牌獎章。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為創始人任正非21日在華為總部接受了央視「面對面」節目獨家專訪，央視在今（26）日晚間播出。任正非受訪時強調，已經做了2萬枚金牌獎章，上面的題詞是「不死的華為」。他直言，勝利一定是屬於我們的，因為我們完全靠自己，不靠美國。

任正非21日下午在深圳華為總部接受大陸中央電視台「面對面」節目獨家專訪，央視選擇在今天晚間播出。針對華為當前陷入的風暴，任正非在訪談時做出上述表示；此外，他也在節目中談及中國大陸的教育問題。

▲Google停止華為部分合作。（圖／路透社）

任正非表示，「我們從來就沒覺得我們會死亡，我們已經做了2萬枚金牌獎章，上面的題詞是『不死的華為』，我們根本不認為我們會死，我們為什麼把死看得那麼重？」他強調，「所以我們認為我們梳理一下我們存在的問題，哪些問題去掉，哪些問題加強，勝利一定是屬於我們的，一些高端的產品美國也沒辦法，因為我們完全靠自己，不靠美國。」

除了談論華為晶片及5G設備陷入風波外，任正非還提到基礎教育的重要性。他強調，「我關心教育不是關心華為，是關心我們國家，如果不重視教育，實際上我們會重返貧窮的，因為這個社會最終要走向人工智能的，因為你可以參觀一下我們的生產線，20秒鐘一部手機從無到有，基本上沒有什麼人。未來我們幾百條上千條的生產線完全是自動化的。」

任正非認為，「所以我們人的文化素質不夠，至少你沒受過大專或者大學以上的教育，你的英文也不好，計算機也不好，做工人的機會都不存在。從我們公司的縮影就要看到國家放大來看這個國家，國家也要走向這一步，否則國家是沒有競爭力的。」

▶華為自研系統堵Google 蘋果工程師曝「真相」：等於直接放棄市場

▶中駐英大使劉曉明：美暗地「偷打技術戰」 還在全世界圍堵