南部地區「萬安演習」24日登場　外出「趴趴走」將開罰15萬

▲南部地區第42號萬安演習將在5月24日登場。（圖／高雄市警察局提供）



記者洪正達／高雄報導

2019年萬安42號演習南部地區即將登場，高雄、臺南、屏東、金門地區將於年5月28日（星期二）下午1時30分到2時實施30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制，高雄市警局提醒民眾，演習期間依例進行人車管制，不配合者將處15萬元罰鍰，尤其2016年演習期間，鼓山區明誠路有民眾穿上恐龍裝到街上「趴趴走」遭裁罰，千萬別忘記教訓。

高雄市政府警察局提醒，發放緊急警報音符為1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時解除警報為1長音90秒。另外，警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，於警報發放時，將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於警報結束時發送演習結束之訊息。

▲獅甲國中在演習當天會有搶救演練。（圖／高雄市警察局提供）

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所.演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。另外，演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

同時，高雄市政府警察局規劃於當（28）日在中鋼企業總部大樓、高雄市立成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，另於捷運獅甲站實施「轉移應變中心」演練，本局宣導請民眾勿好奇圍觀，亦請配合疏散避難。另再次重申，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第25條第2項之規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰，請市民朋友提醒周邊親友，聽到演習警報音響起，請立即配合管制，讓演習順利完成檢視驗證。

▲萬安恐龍哥當年曾拍攝影片向社會大眾致歉。（圖／翻攝萬安恐龍哥粉絲團）