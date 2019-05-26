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全民示警！北部7縣市萬安演習5/27登場　注意簡訊「彈道飛彈來襲」

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▲萬安演習柯文哲視察,仁愛路淨空▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北部7縣市萬安演習5/27登場，仁愛路淨空。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者許力方／綜合報導

北北基等北部7縣市將於27日下午1時30分至下午2時舉行第一波萬安42號演習。國防部說明，去年曾在中南部首次實施的「空中威脅告警系統」，今年範圍將擴及全台，並結合國軍漢光35號演習期程，屆時民眾手機會收到「彈道飛彈」來襲的預警簡訊，30分鐘演習期間並將人車管制，若違反規定將處最高15萬元罰鍰。

國防部表示，萬安42號演習將於27至30日舉行，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區同時段方式，在下午1時30分至2時，實施30分鐘的防情傳遞、警報發放、人車避難疏散、交通管制與戰災搶救演練。其中北部地區首當其衝，範圍包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣，將於27日下午展開演習。

▲萬安演習柯文哲視察,仁愛路淨空▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲萬安演習柯文哲視察,仁愛路淨空▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲市長柯文哲視察萬安演習，北部民眾注意簡訊「飛彈來襲」！

這次萬安演習將結合漢光演習期程辦理，國防部將運用「警報聲號」、「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等方式預警，且去年在中南部實施的「空中威脅」告警系統今年擴及全台，民眾手機將收到「彈道飛彈來襲」預警的簡訊，呼籲民眾收到簡訊不需要太過驚慌，讓民眾不僅聽到防空警報也可以同時收到簡訊。

國防部指出，去年演習期間有民眾穿「恐龍裝」逛街，被依民防法裁罰6萬元，提醒民眾，萬安演習期間將人車管制，違反管制規定可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

★「軍民聯合防空（萬安42號）演習」時間表

▲▼全民示警！北部7縣市萬安演習5/27登場　注意簡訊「彈道飛彈來襲」。（圖／記者許力方攝）

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關鍵字：萬安演習,飛彈來襲,彈道飛彈,萬安演習管制

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