快訊／2019全球最強震！秘魯北部發生規模8.0地震　夜店民眾奔逃

國際中心／綜合報導

祕魯北部當地時間26日凌晨2時41分發生芮氏規模8.0強震，據美國地質調查局（USGS），震央約位於洛雷托大區拉古納斯（Lagunas）東南方80.7公里處（南緯5.796度，西經75.298度），震源深度約109.9公里，目前未發布海嘯警報。

▲ 祕魯發生強震。（圖／Google map）

USGS第一時間測得地震規模為7.5，現已上修至8.0，為2019年以來全球最大的地震，目前還不確定是否有人傷亡。鄰國厄瓜多的民眾表示，地震導致建築物搖晃。美國網友Tum Wuttke則在推特上寫道，「我在秘魯利馬一家酒店9樓的房間裡感受到地震，大約持續了1分鐘。」震央以北1100多公里處為哥倫比亞首都波哥大，當地民眾向歐洲-地中海地震中心（ESMC）指出，「整個飯店都在搖晃。」

由當地媒體影片可見，秘魯一家夜店裡的民眾狂歡到一半突然發生地震，舞池裡的人們和台上的表演歌手紛紛高舉雙手。音樂停止後，天花板的燈架劇烈晃動，台下也傳出尖叫聲，人們開始逃出夜店。