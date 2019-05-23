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更新／花蓮規模4.8地震！台鐵崇德=鳳林間影響11列次、2040人

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區間車,火車,台鐵,等車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲花蓮秀林鄉下午2時12分發生芮氏規模4.8有感地震。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

據中央氣象局地震報告，今（23）日下午2時12分，花蓮秀林鄉發生芮氏規模4.8有感地震，深度14.3公里屬於極淺層地震，太魯閣出現最大震度5級。稍早，台鐵局指示，崇德=鳳林間按地震4級辦理，採慢速行駛，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

【1752更新】花蓮市地區發生芮氏規模4.9地震，經工、電單位派員巡查路線及電車線設備，花蓮=鳳林間於15：52巡查完畢，路線、電車線均正常，恢復正常行駛，影響11列次、184分、2040人。

請繼續往下閱讀...

【1650更新】台鐵表示，受阻車站已恢復正常。

受阻車站包含，鳳林、南平、林榮新光、豐田、壽豐、平和、志學、吉安、花蓮、北埔、景美、新城、崇德。

台鐵局說明，按地震4級規定辦理，指震度4級以上，列車一度停駛，該閉塞區間第一趟30公里慢行，第二趟提速到60公里運行，並且巡檢車要出來檢查路線、電車線、號誌還有通訊等相關設施，如果有通報路線、橋梁、隧道和電車線等設施損壞，依規定停駛，確定各項行車設施無礙行車後，則可恢復原定限速運轉。

▲▼花蓮1412地震。（圖／中央氣象局提供）

▲花蓮太魯閣出現最大震度5級。（圖／中央氣象局提供）

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關鍵字：地震,花蓮,台鐵,崇德,鳳林

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