　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果新款MacBook Pro跑分出爐　8核心效能明顯提升

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple在WWDC前推出8核MacBook Pro。（圖／翻攝自Apple官網）

▲蘋果在WWDC前推出8核MacBook Pro。（圖／翻攝自Apple官網）

財經中心／綜合報導

今年的蘋果開發者大會（WWDC）即將到來，該公司日前率先釋出MacBook Pro更新消息，分別將配備第8代和第9代Intel Core處理器，這也是MacBook Pro首度配備8核心處理器。近日外媒就發現，知名的跑分網站《Geekbench》上已經出現8核MacBook Pro的性能跑分。

據外國科技網站《9to5mac》報導，根據知名的跑分網站《Geekbench》上的跑分資訊，新款MacBook Pro的單核心跑分結果為5879，較2018年的MacBook Pro的5348高，效能幾乎提升近10%。而多核心版本方面，2019年MacBook Pro採用的是8核Intel i9處理器，跑分結果為29184，較採用6核新處理器的2018年MacBook Pro的22620高，效能提升近29％。

▲▼2019年MacBook Pro跑分結果。（圖／翻攝Geekbench）

▲2019年MacBook Pro跑分結果。（圖／翻攝Geekbench）

蘋果日前表示，比起4核心MacBook Pro，配備8核心處理器的MacBook Pro提供效能速度最快可達兩倍；比起6核心MacBook Pro，提供最多可達40%效能。該款產品搭載了Retina顯示器、超高速SSD、T2安全晶片、全天電池續航力以及 macOS。

對於專業從業人員來說，8核心MacBook Pro在編碼、處理高解析度影像、3D 圖形算圖、剪輯多個4K影片串流等工作時，比以往都更加強大。15吋MacBook Pro現在配備更快的6核心和8核心Intel Core處理器，Turbo Boost速度最高可達5.0 GHz，而具備觸控列的13 吋MacBook Pro也採用速度更快的4核心處理器，Turbo Boost速度最高可達4.7 GHz。

因此，音樂製作人在Logic Pro X內可使用多達兩倍的Alchemy外掛模組來播放大型的多音軌計畫案。3D設計師在Maya Arnold內的場景算圖速度提升最高可達兩倍。

攝影師在Photoshop內套用複雜的編輯效果與濾鏡，速度提升最快可達75%。開發者在Xcode內，編碼速度提升最快可達65%。科學家和研究人員在TetrUSS內進行複雜的流體動力學模擬運算，速度提升最快可達50％。影片剪輯師在Final Cut Pro X內可剪輯多達11道多鏡頭同時串流4K影片。

ET快訊
6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機 每台最高退稅2千
魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形主人嚇壞

關鍵字：MacBook Pro,8核心,英特爾,蘋果

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

防不慎防！臉書近半年移除34億個假帳號

蘋果新款MacBook Pro跑分出爐　8核心效能明顯提升

三星正研發新技術　製作以假亂真的Deepfakes將更容易

快訊／外牆正式掛上蘋果LOGO！台灣第二家蘋果直營店確定開幕

刺激銷量！爆料：三星Galaxy S10將出全新紅色款

華為自研系統堵Google　蘋果工程師曝「真相」：等於直接放棄市場

黑白螢幕、搭載「搖柄」新玩法　掌機Playdate預計2020年上市

台灣大、momo線上線下整合　門市提供電商「到店取貨」服務

再挑戰中階市場　三星3款A系列手機六月發售

宏碁全新Nitro 5、Swift 3筆電　支援第2代AMD Ryzen行動處理器

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

一生必去一次！紐西蘭高空彈跳 43公尺跳下體驗前所未有超爽感

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

總統高雄辦公維安如何解決？　韓國瑜：在軍營就完全沒問題

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

防不慎防！臉書近半年移除34億個假帳號

蘋果新款MacBook Pro跑分出爐　8核心效能明顯提升

三星正研發新技術　製作以假亂真的Deepfakes將更容易

快訊／外牆正式掛上蘋果LOGO！台灣第二家蘋果直營店確定開幕

刺激銷量！爆料：三星Galaxy S10將出全新紅色款

華為自研系統堵Google　蘋果工程師曝「真相」：等於直接放棄市場

黑白螢幕、搭載「搖柄」新玩法　掌機Playdate預計2020年上市

台灣大、momo線上線下整合　門市提供電商「到店取貨」服務

再挑戰中階市場　三星3款A系列手機六月發售

宏碁全新Nitro 5、Swift 3筆電　支援第2代AMD Ryzen行動處理器

專訪楊秋興／打臉韓國瑜「還是好朋友」！他怒了：太噁心，快退初選

同婚首日！文大「彩虹旗」空中飄揚　校方「尊重多元」網嗨翻：我文化我驕傲

專訪楊秋興／韓國瑜稱「還是朋友」　他乾笑：我不會心裡想的跟講的不同

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了

首艘國造潛艦2021年完工　蔡英文：台灣精神小而強

韓國瑜心疼「被滿清十大酷刑折磨」 賴清德：希望他看到我堅強一面

川普打華為　分析師：蘋果也要受「池魚之殃」

韓國瑜已有接棒人選！新女神嘆「被過水政客玩弄的悲哀」：不要落跑市長

河南出現「喝水就能跑」的汽車？　工信局：記者寫錯了

3C家電熱門新聞

Apple確定設立信義A13旗..

華為自研系統應戰　蘋果工程師神..

爆料：三星Galaxy S10..

郭明錤：新iPhone相機將是..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

三星正研發新技術　製作以假亂真..

Google Android ..

掌機Playdate預計202..

Google停止與華為合作催生..

iOS 12.3更新災情！2種..

宏碁Computex前推出全新..

2019 iPhone價格預測..

蘋果新款MacBook Pro..

Google搜尋小改版　多了消..

更多熱門

相關新聞

大摩分析師：別指望蘋果來救特斯拉

長期看多電動車大廠特斯拉（Tesla）的摩根士丹利（Morgan Stanley）研究分析師喬納斯（Adam Jonas），周三（22）在一場僅限受邀者的電話會議上對特斯拉持懷疑態度，並表示不要指望蘋果或亞馬遜這樣的買家出現拯救特斯拉。

陸生用假iPhone騙蘋果真機遭判刑

美延長對芯片企聘大陸雇員的審批

封殺華為 陸學者看好北斗崛起

賈伯斯15年前就想推信用卡

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪破3件求證

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻通報

快訊／馬東石宣布結婚！娶回小17歲女友

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

天龍國正妹釣鱷　慘摔腳朝天

即／HUSH出櫃！爸：不用說對不起

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍下真實模樣　網全傻了

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」瘦慘

路邊一坨灰灰「腐爛神」睜眼萌翻

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面