蘋果新款MacBook Pro跑分出爐　8核心效能明顯提升

▲蘋果在WWDC前推出8核MacBook Pro。（圖／翻攝自Apple官網）

財經中心／綜合報導

今年的蘋果開發者大會（WWDC）即將到來，該公司日前率先釋出MacBook Pro更新消息，分別將配備第8代和第9代Intel Core處理器，這也是MacBook Pro首度配備8核心處理器。近日外媒就發現，知名的跑分網站《Geekbench》上已經出現8核MacBook Pro的性能跑分。

據外國科技網站《9to5mac》報導，根據知名的跑分網站《Geekbench》上的跑分資訊，新款MacBook Pro的單核心跑分結果為5879，較2018年的MacBook Pro的5348高，效能幾乎提升近10%。而多核心版本方面，2019年MacBook Pro採用的是8核Intel i9處理器，跑分結果為29184，較採用6核新處理器的2018年MacBook Pro的22620高，效能提升近29％。

▲2019年MacBook Pro跑分結果。（圖／翻攝Geekbench）

蘋果日前表示，比起4核心MacBook Pro，配備8核心處理器的MacBook Pro提供效能速度最快可達兩倍；比起6核心MacBook Pro，提供最多可達40%效能。該款產品搭載了Retina顯示器、超高速SSD、T2安全晶片、全天電池續航力以及 macOS。

對於專業從業人員來說，8核心MacBook Pro在編碼、處理高解析度影像、3D 圖形算圖、剪輯多個4K影片串流等工作時，比以往都更加強大。15吋MacBook Pro現在配備更快的6核心和8核心Intel Core處理器，Turbo Boost速度最高可達5.0 GHz，而具備觸控列的13 吋MacBook Pro也採用速度更快的4核心處理器，Turbo Boost速度最高可達4.7 GHz。

因此，音樂製作人在Logic Pro X內可使用多達兩倍的Alchemy外掛模組來播放大型的多音軌計畫案。3D設計師在Maya Arnold內的場景算圖速度提升最高可達兩倍。

攝影師在Photoshop內套用複雜的編輯效果與濾鏡，速度提升最快可達75%。開發者在Xcode內，編碼速度提升最快可達65%。科學家和研究人員在TetrUSS內進行複雜的流體動力學模擬運算，速度提升最快可達50％。影片剪輯師在Final Cut Pro X內可剪輯多達11道多鏡頭同時串流4K影片。