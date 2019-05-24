快訊／外牆正式掛上蘋果LOGO！台灣第二家蘋果直營店確定開幕

▲Apple今日終於承認設立新旗艦店。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前雖然一直謠傳許久Apple將設立新旗艦店，不過一直未獲得官方回應；今（24）日，Apple終於在建築物外牆正式掛上Logo，上頭還寫著「創意在此登台 Apple信義A13 Barricade」，正式宣告台北將開設第二家直營店。至於果粉們最關心的開幕時間，官方目前僅表示，開幕時間將於近期公佈，敬請期待。

事實上，早在今年一月下旬時，Apple就一口氣釋出了10種新職缺，如技術天才、經理等職務，且當時釋出的職缺工作地點還寫著「台灣的不同工作地點」；而後遠東大遠百A13館前方又出現了一個與蘋果位於美國芝加哥的旗艦店「Apple Michigan Avenue」設計相似的建築物。當時已引起外界猜測將開設第二家Apple Store。

▼先前施工時，就已傳出此一扁平的建築物，是台灣蘋果第二家直營店。（圖／記者邱倢芯攝）

現在官方終於正式掛上Logo，承認此一扁平的建築物是為Apple Store新店。可以注意到，旗艦店與台北101的直營店的設計風格不太一樣，原先的直營店僅是台北101內的店面，而旗艦店則為獨立且完整的建築，雖然外觀看似扁平，不過實際的店面是「向下發展」，兼具透明感與科技感，大片屋頂將是設計主體，預計開幕後將會成為信義區最新的熱門打卡點。