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惹怒太極大師拒道歉！格鬥狂人徐曉冬被列入「失信被執行人名單」

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▲大陸「格鬥狂人」徐曉冬近日到河南慘遭21歲職業小將閆帥旗「飛膝」爆頭，當場直接送醫，內外共縫了26針。（圖／截自微博）

▲「格鬥狂人」徐曉冬遭21歲職業小將閆帥旗「飛膝」爆頭。（圖／截自微博）

大陸中心／綜合報導

41歲的「格鬥狂人」徐曉冬堅稱傳統武術都是「假的」，近年不斷挑戰各家「武功大師」，但他4月底因官司被法院列入失信人執行名單，同時還受到「消費限制」，不能住星級以上飯店、買房、讓子女就讀私校，甚至連旅遊、渡假也不被允許。對此，徐曉冬稱，主因是自己「不樂意」向陳小旺（陳式太極拳傳承人）道歉。

▲▼格鬥狂人徐曉冬復出！180秒KO「葉問第4代傳人」　裁判飛撲救人（圖／翻攝自YouTube）

▲徐曉冬（左）180秒KO「葉問第4代傳人」。（圖／翻攝自YouTube）

綜合陸媒報導，徐曉冬2017年在節目中，辱罵陳式太極拳傳承人陳小旺是「狗」、「騙子」，更宣稱陳小旺在數年前與對手比賽中「付錢打假賽」取勝。結果陳小旺2018年將其告上法庭，法院判決徐曉冬賠償46100元（人民幣，約新台幣21萬元）並在網易首頁公開道歉7天。

▲▼ 徐曉冬被列入失信人名單 。（圖／翻攝自中國執行信息公開網）

▲徐曉冬被列入失信被執行人名單 。（圖／翻攝自中國執行信息公開網）

事後，徐曉冬雖然進行了賠償，但卻不願意向陳小旺道歉，因此於今年4月被法院以「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」為由，列為「失信被執行人」，同時還受到「消費限制」。這代表他不能在星級以上飯店、酒店、夜總會或高爾夫球場進行消費；不能選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；不能購買不動產或新建、擴建、裝潢房屋；不得旅遊、度假；子女也不能就讀高收費的私立學校。

▲▼ 徐曉冬。（圖／中國執行信息公開網）

但就在5月21日，徐曉冬還是公開道歉了。他通過網易體育發文致歉陳小旺，「本人徐曉冬，因通過「冬哥辣評」等網路媒體虛構、散佈太極拳大師陳小旺在湖南衛視節目中作假等言論，並在網路媒體上使用侮辱性的語言對陳小旺的名譽造成損害。本人就上述不當行為向陳小旺老師真誠賠禮道歉。」

有意思的是，就在前一天（20日），徐曉東被問到為何不執行道歉時，他直言「不樂意」，各種社群平台被封，敗訴陳小旺「都不會阻止我繼續打假。」

▼徐曉冬在網易公開道歉。（圖／翻攝自網易）

▲▼徐曉冬道歉。（圖／翻攝自網易）

儘管受到種種限制，徐曉冬的挑戰依然繼續，他於5月19日淩晨在新疆一場比賽中，僅用47秒鐘K.O.了詠春派「點穴大師」呂剛。據悉，呂剛在中國武術界號稱是「點穴大師」，練過「兩儀拳」和「詠春拳」，還自稱自己是葉問的徒孫。徐曉冬則因為遭禁賽的緣故，只能以化名「徐冬瓜」上場，而且臉上還得塗上彩色油墨遮蓋樣貌。

▲▼呂剛（左）號稱詠春大師，47秒就被徐曉冬打倒。（圖／翻攝拳擊航母、格鬥世界）

▲呂剛（左）號稱詠春大師，47秒就被徐曉冬打倒。（圖／翻攝拳擊航母、格鬥世界）

比賽現場當裁判下達比賽開始的口令後，徐曉冬立刻跨步上前，對呂剛發起一陣猛烈暴擊，絲毫沒有試探對手實力的意思。呂剛試圖使出「點穴」技法還擊，但根本連摸都摸不到徐曉冬，反而吃了好幾下重拳，直接被擊倒在邊繩之下，接下來的比賽中被徐曉冬「全程暴打」，不到一回合就被打斷鼻樑，血流不止被緊急送醫。

在K.O.呂剛後，徐曉冬當晚曾哭訴表示，他還要乘坐綠皮火車回北京，趕往北京要給陳小旺賠錢，還要公開道歉7天，「為了這場比賽能夠順利進行，我不能露臉，不能暴露姓名，我不得不坐30多個小時的綠皮火車到這裡，但是又怎麼樣？我還是要繼續打下去！」

▼徐曉冬和呂剛的比賽影片。（影／Youtube）

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關鍵字：格鬥狂人,徐曉冬,傳統武術,呂剛,陳小旺,失信人名單

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