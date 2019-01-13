　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師「30秒濺血」　飛膝攻胸KO終極勇士

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者葉國吏／綜合報導

大陸「格鬥狂人」徐曉冬又有新的挑戰者！這是他應戰的是「武術大師」田野，只不過在短短30秒內田野就被打到鮮血直流，第二回合開始1分鐘徐曉冬就以一記飛膝結束這場「終極勇士-世界格鬥菁英賽」。

現年41歲的大陸MMA綜合格鬥家徐曉冬，因時常在網路上破解各種武術招式，並稱這些招式沒有實戰用途，引起各界武術大師不滿揚言挑戰。

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube，下同）

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

▲徐曉冬一記勾拳將田野打到噴出鼻血。

過去徐曉冬2次出戰太極宗師雷雷(魏雷)，結果雷雷都慘敗收場，賽後雷雷難過的說「太極只適合健身、不適合打鬥。」2019年才剛開始，徐曉冬再度應戰跟他叫戰2年的武術大師田野。

現年50歲的田野，擅長南拳和長拳，尤其精通里合腿，且有多次實戰經驗。跟徐曉冬之前的對手相比，應該難纏不少。只是比賽一開始就有了戲劇化的演出。

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼田野在場邊處理傷勢，徐曉冬在旁無奈等候。

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

比賽開始，徐曉冬刻意不防禦，直接將臉讓田野攻擊，田野也絲毫不客氣的用直拳猛攻，比賽開始30秒之前，徐曉冬都只是防守，中間穿插掃腿，但田野絲毫完全不受影響，依舊壓著徐曉冬攻擊。

但30秒一到，徐曉冬突然開始反擊，用手肘朝田野鼻樑打去，最後再以一記右上鉤拳將田野打到鼻血直流，裁判見狀立刻叫停比賽，要求田野到場邊處理傷勢。徐曉冬這時則站在一旁投以無奈神情，甚至還到場中央做出愛心姿勢，引發現場觀眾鼓譟。

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼田野臉綁紗布繼續搏鬥，徐曉冬最後則以一記飛膝結束這場對決。

▲▼徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube）

田野因為鼻血直流，在臉上貼上紗布，但是膠帶卻是在臉上貼出一個大大的叉叉，讓主持人也忍不住說「這樣他還看的到嗎？」但主持人的顧慮是多餘的，因為田野發揮起格鬥家的精神，再度上場奮戰。直到第二回合，徐曉冬直接以一記飛膝朝田野胸口撞去，結束這場比賽。

賽後徐曉冬接受訪問時表示「還是那句話，實踐男人的承諾」田野則說「一個舞者應該就有亮劍的精神」，結束這場網友都關注的世紀格鬥賽。

ET快訊
拿「震動神器」解卡痰之苦！網看了臉紅：另一種用途…
女教官壓頭逼吃「黃色噁爛泥狀物」　他反嘔桶內同學繼續吃

關鍵字：徐曉冬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京市政府「前世今生」解密　原址曾為日本使館

北京市府東遷意義不簡單　首都百年大計「兩翼」成形

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師「30秒濺血」　飛膝攻胸KO終極勇士

影／馬雲酒吧開幕取名「平頭哥」：不求賺錢　蔡康永、大S現身捧場

影／32歲女「2天1碗辣味牛肉麵」　血便就醫罹患大腸癌

時隔4月再爆非洲豬瘟！　江蘇撲殺「6萬9千頭豬」

陸經濟疲軟使iPhone失寵　高盛：星巴克將是下個遭殃巨頭

100%勝率韓國隊KZ不敵港CW戰隊　教練Lay：中國電競會趕超韓國

總金額高達2.7億台幣！　寮國遣返191名中國電信詐騙犯

華聞快遞／北京碳交易成交額　突破11億元人民幣

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

後座醫學系女大生被輾頭亡　閨蜜遭判刑！違停運將無罪

北京市政府「前世今生」解密　原址曾為日本使館

北京市府東遷意義不簡單　首都百年大計「兩翼」成形

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師「30秒濺血」　飛膝攻胸KO終極勇士

影／馬雲酒吧開幕取名「平頭哥」：不求賺錢　蔡康永、大S現身捧場

影／32歲女「2天1碗辣味牛肉麵」　血便就醫罹患大腸癌

時隔4月再爆非洲豬瘟！　江蘇撲殺「6萬9千頭豬」

陸經濟疲軟使iPhone失寵　高盛：星巴克將是下個遭殃巨頭

100%勝率韓國隊KZ不敵港CW戰隊　教練Lay：中國電競會趕超韓國

總金額高達2.7億台幣！　寮國遣返191名中國電信詐騙犯

華聞快遞／北京碳交易成交額　突破11億元人民幣

保健食品是藥嗎？需不需要飯後吃？

中職／富邦成立球員發展部門　交由葉君璋負責

黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來得好快！

蘇貞昌內閣下午一次公開　Kolas留任行政院發言人、許銘春留任勞動部長

林暉盛11月測試會後最速、均速都提升　加盟道奇圓美夢

手刀開搶！《超級瑪利歐》巨大版「蘑菇座凳」　坐上去獎勵1UP

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

她懷孕31週胎兒突沒心跳　疑是「自體免疫細胞」攻擊胎盤！

新港奉天宮發放冬令救濟金　關懷弱勢過好年

歡慶法寶節祈福法會　南台別院10萬臘八粥供眾

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

匕首槍轉角槍齊亮相

華為證實王偉晶涉間諜罪在波蘭被..

美專家：陸可用火箭研發世界最大..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

即／陝西煤礦坍塌　約20人受困

人民幣漲破6.74　開啟強幣時..

深圳大鵬所城　明清的海防要塞

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

寮國遣返191名中國電信詐騙犯

收15億光年信號！劉慈欣這樣分..

格鬥狂人徐曉冬再戰武術師　30..

紐約時報：陸推特用戶被盤查

江蘇再爆非洲豬瘟！　撲殺6萬9..

更多熱門

相關新聞

5秒KO太極大師！男大生1拳送出傻眼

跟格鬥狂人徐曉冬大戰的「太極宗師」雷雷（或稱魏雷）日前在3回合內就被痛打127拳慘敗，更是邊哭邊說「太極只適合健身、不適合打鬥」。另場《盛澤傳奇》的拳賽中，一名50歲的混元太極朱師傅更在5秒內被一名業餘的男大生KO。對此，雷雷也做出回應。

徐曉冬教女生搭車防身　手機＋腿保命

格鬥狂人徐曉冬　遭小將頂膝爆擊

館長合照大陸「高顏值陽光帥哥」

被徐曉冬暴打180秒！葉問傳人嘴超硬

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

86先生霸氣宣言「養祖孫」！阿嬤回應了

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面