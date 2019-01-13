格鬥狂人徐曉冬再戰武術師「30秒濺血」　飛膝攻胸KO終極勇士

記者葉國吏／綜合報導

大陸「格鬥狂人」徐曉冬又有新的挑戰者！這是他應戰的是「武術大師」田野，只不過在短短30秒內田野就被打到鮮血直流，第二回合開始1分鐘徐曉冬就以一記飛膝結束這場「終極勇士-世界格鬥菁英賽」。

現年41歲的大陸MMA綜合格鬥家徐曉冬，因時常在網路上破解各種武術招式，並稱這些招式沒有實戰用途，引起各界武術大師不滿揚言挑戰。

▲徐曉冬與田野大師的對決。（圖／翻攝自YouTube，下同）



▲徐曉冬一記勾拳將田野打到噴出鼻血。

過去徐曉冬2次出戰太極宗師雷雷(魏雷)，結果雷雷都慘敗收場，賽後雷雷難過的說「太極只適合健身、不適合打鬥。」2019年才剛開始，徐曉冬再度應戰跟他叫戰2年的武術大師田野。

現年50歲的田野，擅長南拳和長拳，尤其精通里合腿，且有多次實戰經驗。跟徐曉冬之前的對手相比，應該難纏不少。只是比賽一開始就有了戲劇化的演出。

▲▼田野在場邊處理傷勢，徐曉冬在旁無奈等候。

比賽開始，徐曉冬刻意不防禦，直接將臉讓田野攻擊，田野也絲毫不客氣的用直拳猛攻，比賽開始30秒之前，徐曉冬都只是防守，中間穿插掃腿，但田野絲毫完全不受影響，依舊壓著徐曉冬攻擊。

但30秒一到，徐曉冬突然開始反擊，用手肘朝田野鼻樑打去，最後再以一記右上鉤拳將田野打到鼻血直流，裁判見狀立刻叫停比賽，要求田野到場邊處理傷勢。徐曉冬這時則站在一旁投以無奈神情，甚至還到場中央做出愛心姿勢，引發現場觀眾鼓譟。

▲▼田野臉綁紗布繼續搏鬥，徐曉冬最後則以一記飛膝結束這場對決。

田野因為鼻血直流，在臉上貼上紗布，但是膠帶卻是在臉上貼出一個大大的叉叉，讓主持人也忍不住說「這樣他還看的到嗎？」但主持人的顧慮是多餘的，因為田野發揮起格鬥家的精神，再度上場奮戰。直到第二回合，徐曉冬直接以一記飛膝朝田野胸口撞去，結束這場比賽。

賽後徐曉冬接受訪問時表示「還是那句話，實踐男人的承諾」田野則說「一個舞者應該就有亮劍的精神」，結束這場網友都關注的世紀格鬥賽。