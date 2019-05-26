酸民其實是種「能量攻擊」　百萬自媒體網紅許維真：試圖改變對方毫無意義



▲無論實際生活或網路，都可能遇到不熟的人酸言酸語。（示意圖／Andri攝，取自免費圖庫stocksnap）

文／許維真（梅塔）《自媒體百萬獲利法則》

開始經營自媒體以後，會接到一些廠商邀約，所以我有機會去一些企業內訓，或者參與論壇和講座，幾年下來，我平均每年會接觸一千個以上的陌生人。後來我才發現，除了一些特定職業（比如網紅、主持人、企業內訓講師等），一般上班族比較不會有大量接觸同溫層以外人士的體驗。

而透過這樣的體驗，我想要與你分享，不論是在線上直播，或是實際與粉絲接觸的時候，都要去觀察：當你感受到被貶低而憤怒，或是能量低落（例如相處後感覺疲累），代表對方的身體能量沒有向你的能量敞開（對方可能是故意，或者他現階段還無法自我覺察身上的能量）。

如上一節所述，我透過長期經營自媒體達到自我療癒，然而在初期遇到這種情況，我往往不知道如何保護自身能量，但是透過自我覺察，我發現不能給對方這樣的能量。這種人可能並不適合用療癒能量去相處，因為那會滋長對方「掠奪」你的療癒能量。當你注意到身體上的能量有任何損失或大幅降低，感受到不被欣賞、認同或是支持，請不要像以前的我一樣，還是持續給予對方療癒能量，而是該問自己，為什麼你還停留在那樣的處境？

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如果今天這個人與你初次見面，你卻感受到沒來由地被討厭，或者不被欣賞，甚至被攻擊，那麼你可能遇到了「能量襲擊」。當遇到能量被重擊的時候，就是宇宙（或者可以說守護神、高靈等）給你的訊息，告訴你多留意現在正在做的事情，你可能把自身的療癒能量給了無法接受的人，或者他本身處於不知該如何接受的狀態。如果你忽略這樣的訊息，繼續處在那樣的環境，能量重擊會讓你發生意外甚至生病，看似負面的遭遇，其實是提醒。

當你發現自己遇到能量襲擊，對方還是一個再也不會見面的人，或是與你關係淺薄，更不會出現在你的同溫層中的人，請在這一段時間檢視你和心愛的人或家人的關係。這個人之所以會出現，造成你不舒服的感覺，可能是你現階段長期用某種方式壓抑自己而不自覺。如果宇宙無法傳達給你關於這些愛與親密關係的訊息，它可能會派個陌生人來引起你的注意，甚至造成極度不舒服的感覺。除了離開這樣的人與環境，更重要的是持續提升自我覺察，去面對你過度壓抑而需要正視與調整的部分。

多數人往往把時間花在無意義的事物上，比如試圖改變或控制對方，甚至講對方壞話，以八卦攻擊並孤立對方。這其實對於增進個人的力量毫無意義。如果每個人都能清楚地自我覺察，這世界一定會更少這樣的問題。多數的問題其實不在於外在，而是自己。

回到這個最初的問題—經營自媒體的時候，如果遇到讓我不舒服的酸民，對我進行言語或人身攻擊時該怎麼辦？我的做法是，如果嘗試溝通卻無效，我會直接離開這樣的處境。比如，我之前直播遇到某個自稱醫藥廠商女主任的私訊，她對我咆哮，指責我在直播上罵她，說我無恥；其實我對於她的自行對號入座根本是黑人問號。但我發現，持續給她療癒能量反而造成自己情緒低落與身體疲累，所以後來遇到類似的情況，我就直接刪除或封鎖。

我也曾經遇過莫名瞧不起我的一位媽媽朋友，在我刪除她的Facebook後一直拚命道歉，希望我再把她加回好友。當下我除了錯愕她的兩極化情緒反應外，也感受到她那些脫序的行為與攻擊的言語是來自於婚姻中的不快樂與壓抑。但這是她自己應該面對的人生功課，而不是我該療癒她。所以，後來我就直接刪除她的留言。

特別是經營自媒體，在網路世界中，如果這個人事物當下讓你產生許多負面情緒，你也可以選擇持續不回應，直到真的不生氣以後再回覆他（比如十年後）。其實很多時候，時間拉長，跳脫主觀意識，可以減少時間浪費在不必要的情緒與行為上，擁有更多時間提升自己與增加創作。自媒體是充滿療癒的有趣世界，別讓這些人阻止你享受。

★本文為合作轉載，不代表本報立場。

★摘自遠流出版《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》一書。作者許維真（梅塔／Meta），自媒體行銷公司創意總監、「一書一觀點」創辦人，號稱全台第一「佛系晚紅」，不搞粉專，不下廣告，不接業配，不炒作流量，卻能靠訂閱平台年營收百萬。敢在臉書素顏直播，敢講真話不怕被黑。在身心靈、心理、療癒等領域也有多方研究的她，以自身經驗和心得撰寫此書，更獨創「3333計畫」，期望給想經營自媒體的素人方法與「心法」。