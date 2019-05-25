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櫃姐床上翻身爆痛！腳背驚現「15公分傷口」　傷人利器藏床墊裡

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▲▼爆料 一覺醒來腳上多了一道需縫18針的傷口！兇手竟是每天睡覺的床？離奇傷口責任歸誰？。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲櫃姐睡覺被痛醒，腳上突然多了一道15公分的傷口。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

生活中心／綜合報導

一名櫃姐日前在睡夢中往右翻身，卻被突如其來的刺痛弄得大聲哀號，起來看見右腳腳背出現一道超過半隻腳掌長的傷口，鮮血還不斷冒出。經床墊公司檢查，確認她是被床墊裡頭的彈簧割傷的；然而責任賠償卻被房東和床墊公司當皮球踢，兩方對於受害人的後續處理也相當冷淡，令她又氣又無力，「想到都要哭了」。

該櫃姐在臉書社團「爆料公司」發文，5日上午在睡夢中翻身時，「我整個大哀號，人還沒清醒，痛覺先醒了！」她表示，醒來看見自己腳上多了一道相當長的傷口，幸好男友在場，當下就先處理傷口，接著在他的陪同下到醫院，「本來想說沒事的話就算了，沒想到這才是悲劇的開始。」

請繼續往下閱讀...

櫃姐表示，醫生看到的當下和她說，「妳知道妳的皮完全被割開合不起來了嗎？這個要縫妳知道嗎？」最後整場手術總共縫了18針，才將她腳背上長達15公分的傷口縫合起來。她說，事發當下通知房東，也看到對方第一時間到現場關心，「但後續都是我一直跟房東問現在這怎麼處理，結果房東過了2、3天才回覆我，他說請床墊公司跟我聯絡，我大傻眼。」

▲櫃姐睡覺被痛醒，腳上突然多了一道15公分的傷口。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

▲房東和床墊公司互相推卸責任，讓櫃姐又氣又無奈。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

床墊公司到現場確認，割傷人的利器就是床墊裡的彈簧，但只因「道義上的責任」才願意負責醫藥費，其餘一概不管，床墊和醫藥費二擇一。櫃姐表示，因傷無法走動和上班的費用應該歸誰出，結果又被對方推給房東。

櫃姐說，最後房東找來律師，堅持要床墊公司負責，但後續又是無消無息，「就連先要求幫我換張床墊，都還拖了將近10天才幫我換，我這段時間都不敢睡覺，對床超有陰影！」

網友紛紛留言，「超恐怖的」、「房東是用二手床墊嗎，好可怕」、「看了好痛喔」、「好誇張的公司」、「告床墊廠商吧，看是不是在保固內」、「房東提供品質太差的床墊，應該負責」、「床墊很久了嗎，新的床墊是公司責任，舊的是房東責任。」

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關鍵字：爆料公社,床墊,傷口,彈簧

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