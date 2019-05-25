解析「台灣認同」 　學者：已進入「國家認同」階段

▲學者研究，台灣已進入「國家認同」階段。（圖／路透社）

記者曾俊豪／台北報導

政治大學選舉研究中心今（25日）舉行研討會，針對「台灣人／中國人的認同變遷」，研究員鄭夙芬指出，台灣認同已進入「國家認同」階段，民眾雖對「中國人」具有原生「文化認同」，但「政治認同」上，已視中華人民共和國為不同國家。

此研究以2000到2016年的訪談資料為基礎，探討台灣民眾對自己是「台灣人／中國人」認同的意涵。鄭夙芬指出，原生的文化認同與菁英結構的政治認同同時在台灣社會交織與拉扯，讓台灣民眾的認同仍未達到共識。

她指出，有民眾以文化上的差異來界定台灣人的身份，也有人接受台灣和對岸在血緣及文化上的聯繫，儘管如此，「台灣民眾卻逐漸在政治認同上，將中國和台灣視為不同的國家，認為中華人民共和國與我們的中華民國有所區分，但也有民眾仍認為台灣是中國一部分。」

鄭夙芬表示，雖然台灣的集體認同尚未形成，但就認定界線的觀點而言，台灣認同已進入「國家認同」的階段，認同的關鍵在於如何界定「我群」與「他群」之間的差異。

▲台灣民主參與的理論建構與實踐學術研討會。（圖／記者曾俊豪攝）

她舉例，研究歸納出來八個「台灣人」的項目，除了「原住民才是台灣人」之外，其餘七個項目都是從「我群」的角度界定台灣人，認為台灣人是一群土生土長在台灣、具有中華民國國籍、認同台灣、願意為台灣貢獻的人，「和中國不僅有文化的差異，也是不同國家」。

至於對「中國人」的界定，則集中在中華文化傳承、血緣、華人或是漢民族這四個項目。鄭夙芬強調，台灣民眾的認同雖逐漸走向以台灣為中心的國家認同傾向，但和中華文化血緣的聯繫仍然堅強。

政治大學選舉研究中心24日至25日舉辦「台灣民主參與的理論建構與實踐暨選舉研究中心30週年」國際學術研討會，鄭夙芬則在25日的議程發表「解析『台灣人／中國人』認同的持續與變遷」研究結果。

對於與會學者的研究報告，中央研究院政治學研究所研究員吳重禮在總結時提到，台灣民眾對於中國大陸的關注點也有年齡區分。他舉例，越老的、年紀越大的越在乎台灣跟中國大陸在政治、經濟、軍事互動上的事務。

至於年輕人則比較在意中國大陸能不能自由使用像是YOUTUBE這類社群軟體，另外還有像是對同性戀的打壓等議題。他分析，不同世代關注的議題呈現截然不同的面向，「因此在政治認同上，仍有很多要討論的地方。」

▲▼政治大學選舉研究中心研究員鄭夙芬。（圖／記者曾俊豪攝）