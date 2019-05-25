昆山10月舉辦兩岸電競大賽　20支隊伍逐鹿英雄聯盟、王者榮耀

▲大陸人氣手遊王者榮耀深受兩岸玩家喜愛。（圖／翻攝王者榮耀官網）

記者魏有德／江蘇昆山採訪報導

電子競技運動受到兩岸年輕人喜愛，舉辦賽事也成為青年交流的方式之一。江蘇昆山24日宣布10月將舉辦兩岸大學生電子競技大賽，屆時來自兩岸超過20支戰隊同場較勁，透過目前最夯的「英雄聯盟」、「王者榮耀」等遊戲，一決勝負。

▲江蘇省電子競技運動協會副秘書長金榮耀、昆山市文體廣電和旅遊局副局長陳琰出席啟動儀式。（圖／昆山市台辦提供）

江蘇省電子競技運動協會副秘書長金榮耀表示，電子競技是一個朝陽產業，以電競賽事為基礎、電競文化為支撐、電競玩家為服務核心，形成遊戲開發、轉播、電競主播、電競培訓等豐富的產業內容，2018年電競行業總收入達到人民幣880億元（約4,100億元新台幣）。

昆山是大陸台商投資最最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，昆山市文體廣電和旅遊局副局長陳琰指出，「選擇電子競技這個深受兩岸青少年喜愛的項目，對於增強兩地體育交流合作，增進兩岸青少年互動具有深遠的意義」。

昆山24日舉行第三屆海峽兩岸大學生電子競技大賽暨第二屆昆山市電子競技城市巡迴賽記者會，公布6月份將先選拔出昆山參賽戰隊，來自兩岸的20多支戰隊則於10月份的大賽同台競技，比賽期間程參賽戰隊估計超過200支。

▲昆山第三屆海峽兩岸大學生電子競技大賽於10月舉辦。（圖／昆山市台辦提供）

昆山以「兩岸一家親」理念為出發點，打造「海峽」系列品牌賽事，繼「海峽兩岸馬拉松」大賽後，再推出「兩岸大學生電子競技大賽」。昆山曾舉辦過WCG、NEST、CHINATOP等電競國際性賽事及「王者榮耀城市巡迴賽」等大陸民眾喜愛的手遊比賽，舉辦賽事經驗豐富。

本屆大賽由江蘇省台辦、江蘇省體育局、江蘇省體育總會主辦，新北市體育總會、高雄市體育總會協辦，昆山市文體廣電和旅遊局、昆山市台辦、江蘇省電子競技協會、昆山市體育總會、昆山市電子競技協會承辦，昆山市偉大航路文化發展有限公司執行。

