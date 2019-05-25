江蘇推千人實習計畫　暑假向台灣青年招手

▲台灣學生於江蘇實習期間，將組織城市景點參觀。（圖／翻攝江蘇與台灣微信公眾號）

記者魏有德／江蘇採訪報導

暑假將至，不少學生利用這兩個月的時間參加企業實習活動，提早熟悉職場生活環境。大陸江蘇省包含公有、民營、台資企業等，將於今年暑假提供至少1000個實習機會，產業別範圍橫跨30多個行業及領域，提供台灣青年暑期實習另一種選擇。

《江蘇與台灣》微信公眾號指出，實習時間主要集中在暑假，實習期1至2個月，期間除安排工作實習外，還將組織城市景點參觀、非物質文化體驗、科技孵化園區參訪等業餘活動。

▲台灣學生2018年於江蘇實習留念。（圖／翻攝江蘇與台灣微信公眾號）

據了解，學生實習期間，實習單位將視情發放一定的工資和生活補貼，對於表現優秀及表現良好且家庭條件困難的台灣青年，配套設立了「江蘇省台灣青年實習獎助學金」。

本次江蘇省台青實習活動包含公有企業、事業單位、民營企業、台資企業、社會公益事業組織等知名企業和部門，共提供1000個實習機會，涵蓋金融、法律、醫療、新聞傳媒、物流、科技、管理、技術、行銷、機電等30多個行業和領域，供台灣青年選擇。

▲台灣學生2018年於江蘇實習留念。（圖／翻攝江蘇與台灣微信公眾號）

江蘇省於「2018兩岸青年就業創業研討會」上發表《台灣青年2019年江蘇省實習專項扶持計畫》，計畫提到，2019年將為台灣青年提供1000個優質實習機會，為其赴大陸實習、就業、創業提供同等待遇，擴大受益面和獲得感。

《江蘇與台灣》微信公眾號提到，有興趣者可以下載報名表，截止時間為2019年6月15日。