兩岸統一將迎刃而解　陸學者王英津提「美國棄台論」

▲中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津。（圖／翻攝中評社）

記者 曾俊豪／綜合報導

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津22日指出，若是未來中國與美國達成某種默契，讓美國「很體面地」從西太平洋西部地區收縮或者撤退，台灣對於美國的戰略價值就大打折扣，「棄台論」就會泛起，台灣失去了靠山，屆時兩岸統一問題就會迎刃而解。

大陸「全國台灣研究會學術年會」在湖南省岳陽市舉行學術年會，主題為「新時代和平統一的理論與實踐」，40多位大陸涉台學者出席研討會，王英津在主題發言時做出上述解讀，《中評社》今（23日）刊出報導。

王英津指出，台灣目前之所以能跟大陸保持在「相持」狀態，主要因為背後有美國支撐，因此「只要中美力量對比結構發生變化，兩岸關係就會發生逆轉。」

他表示，中美在亞太地區的戰略博弈最終結果尚不確定，多數學者認為，中國很難將美國從亞太地區排擠出去，但美國也很難遏制住中國在該地區的崛起。他們並不看好美國在亞太地區的戰略前景，尤其在西太平洋西部地區，美國遏制中國衝破第一島鏈問題上日益捉襟見肘。

王英津認為，要美國在西太平洋地區實施戰略收縮或撤退，中美雙方都要作出必要的政治妥協和利益交換，最終結果可能各有輸贏。最終結果，中國會與美國達成某種默契，讓美國「很體面地」從西太平洋西部地區收縮或者撤退。

他提到，如果這種情形出現，台灣對於美國的戰略價值便大打折扣，加上美國一貫的實用主義思維，「棄台論」就會泛起，「美國若真的棄台，台灣就失去了靠山，「兩岸統一問題就會迎刃而解。 」

王英津強調，從「小兩岸」來看，兩岸統一前景似乎並不樂觀；但從「大兩岸」而言，應該對兩岸統一充滿信心。隨著「大兩岸」力量對比的變化，「小兩岸」關係出現逆轉的速度之快是外界無法想像的。

▲美軍驅逐艦「安提坦號」日前通過台灣海峽。（圖／翻攝自美國海軍官方網站）