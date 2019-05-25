柯粉+東大高材生！口譯雙正妹伴行　柯文哲訪日通無障礙

▲柯文哲訪日隨行口譯葉乃萱。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲23日啟程訪日，而出訪異國最重要的就是準確的翻譯，柯市府找來兩位長相甜美清新的口譯擔當這個重責大任。其中，負責媒體聯絡的葉乃萱，3年前就是柯文哲訪日時的口譯，此次市府再度登門求教，深為柯粉的他也欣然同意。而負責柯文哲跟日本政要會談翻譯工作的，則是目前正在東京大學攻讀博士的高材生陳怡臻，2美女翻譯隨行，讓柯文哲在日本溝通零阻礙。

個性大方開朗的葉乃萱，3年前擔任柯文哲訪日口譯時還只是政治大學日文系的交換學生，當時就是柯粉的她「一抱成名」，熱情擁抱柯文哲還笑說「對不起佩琪」，如今3年過去葉乃萱已在日本會展公司工作，這次得知可以跟柯文哲「再續前緣」，還特別用自己的特休假請假來幫忙。

葉乃萱受訪時說，之前3年前擔任柯文哲訪日媒體團的翻譯，這次剛好柯市長又過來，北市府就來詢問有沒有時間、要不要再一起來，「覺得上次受到美市府跟媒體的照顧，覺得這次難得有機為就再來幫忙。」

被問到3年過去，是不是還喜歡柯文哲？葉乃萱大方「示愛」，直言還是很喜歡，覺得他很認真在做事，很踏實、很好；談到與柯合作的感想，她表示，柯行程很滿，真的很認真，「來東京參訪真的是每天7點到晚上11點的行程，也是常常語出驚人，都不知道該怎麼翻」，未來若柯參選總統，自己也會專程回去投票。

而另外一位隨行口譯陳怡臻，則是目前正在東京大學攻讀博士班，幾乎隨侍在柯文哲身旁，除了會談時準確傳達日方政要、學者的意思外，日常交流部分也會主動上前協助翻譯，連市府幕僚都對她讚譽有加。但她個性低調，不願因受而喧賓奪主搶了柯文哲的光彩。

▲▼陳怡臻。（圖／記者陳家祥攝）