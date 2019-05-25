影／韓國瑜傳61總統府誓師　柯文哲詫異：他現在政治100經濟0分？

記者陳家祥／東京報導

高雄市長韓國瑜對2020表態後，據悉，首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」將在6月1日總統府前凱達格蘭大道舉行，韓國瑜已允諾出席。對於主要的總統競爭對手表態，對2020也有企圖的台北市長柯文哲，25日結束東大學者拜會行程後受訪時相當驚訝，還反問記者「你情報有沒有錯？」，稱韓從經濟100政治0分改成「政治100經濟0分」。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

對於韓國瑜將在6月1日於總統府前舉行誓師活動，屆時恐會正式宣布參選總統，柯文哲25日結束與東京大學東洋研究所的學者閉門會議後表示，「呵呵…，真的假的」，當記者稱是真的時，甚至代理市長都有人選了，柯大大「蛤」了一聲，並問到「那高雄他（韓國瑜）還要不要上班？」

至於有沒有什麼評論或是建議？柯文哲想了想後，並未多做說明，僅表示自己上一次選舉是上班到法定一定要請假的前一天晚上11點，簽完最後公文、給秘書寫一個感性的信後，才開始去選舉，所以他只花15天。

柯文哲直言，當然是很詫異，還反問記者「你確定情報是對的」，還稱爆料的媒體是不是跟韓陣營溝通不良。媒體追問，會不會覺得韓國瑜此舉很不負責任？柯文哲說，如果是他自己，就照樣工作、照樣上班；至於韓國瑜過去自稱是經濟100分、政治0分，柯文哲笑說，「他現在改成政治100經濟0分？」