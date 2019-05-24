「藍三代」再寄恐嚇信　嗆放火燒仁愛之家

▲前台南縣長胡龍寶孫子胡姓男子，涉嫌再度跨海寄恐嚇信給仁愛之家，揚言「放火」，警方調查偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

涉嫌寄恐嚇信向台南市仁愛之家及附屬單位恐嚇，要求付款30萬元，否則嗆殺老人、小孩的前台南縣長胡龍寶的孫子胡姓男子，再寄恐嚇信給仁愛之家等單位，此次恐嚇要「放火」。台南市警方接獲報案，惟目前該名胡姓男子人在大陸，警方已透過警政司法體系，監視是否返台。

據了解，台南仁愛之家服務內容廣泛，共有8個服務單位，服務對象擴及老人、身障者及幼童，並以「用愛心關懷社會、以奉獻服務人群」之精神扶助弱勢族群，惟從5月中旬起，北區、永康區、新化區的仁愛之家所屬機關，陸續接獲留有胡姓男子署名的恐嚇信，內容略指要求給付30萬！否則殺光老人、小孩。相關單位分別向市警五分局和緯所、永康分局鹽行所、新化分局新化所報案，由於跨3個分局，目前由台南市刑警大隊統一偵辦。

▲前台南縣長胡龍寶孫子胡姓男子，涉嫌再度跨海寄恐嚇信給仁愛之家，揚言「放火」。



據警方初步調查，前台南縣長胡龍寶的26歲孫子胡姓男子，涉嫌從中國跨海寄恐嚇信恐嚇。胡男的父母都在仁愛之家服務，警方調查疑因胡母職位調整，薪資驟降，難以供應胡男花消，而令胡男不滿遷怒仁愛之家，而寫恐嚇信恐嚇仁愛之家，仁愛之家及所屬的育幼所、養護所，陸續接獲10多封恐嚇信，才向警方報案。

台南市警方再接獲仁愛之家報案，指稱胡男再寄恐嚇信，此次恐嚇揚言要「放火」，但未提出「要求」，要求警方加強仁愛之家暨附屬單位安全維護工作。據家屬向警方表示，胡男目前人在中國，台南市警方查證後，認為胡男人在中國，並無入境紀錄，目前已透過警政司法體系，監視傳喚胡男到案說明，以進一步釐清其犯罪動機及相關案情外，亦派員加強仁愛之家相關安全維護工作中。